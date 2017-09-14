|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:26
Schmit написав:
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається.
Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ.
Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня":
Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:27
Shaman написав:
тому що поразка України - це поразки архітектури глобальної безпеки, які Захід підтримував останні десятиріччя. у випадку поразки України - почнуться інші конфлікти
А у Грузії та у нас с Кримом що було, перемога чи поразка глобальної архітектури. Дуже захід засмутився тоді? Ночами не спали мабуть, думали як глобальну безпеку відновити.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:33
sashaqbl написав:
Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!
чого ви кричите про гданськ?
французи не схотіли вмирати й за Париж.
все дуже просто, вони перед тим перемогли в 1й світовій.
А виграла чомусь америка. ) світ після першої світової стояв на порозі комуністичної революції. Народ не особо хотів ще однієї перемоги, та й вершки боялись що війна приведе францію до революції.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:33
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Я так розумію, що ви визнаєте суперечки конфліктом і світовим тільки коли напряму увесь світ воювати буде?))
у нас с Польшей тоже есть противоречия, но конфликта нет. Всё же это не одно и тоже. А в глобальный конфликт должно быть втянуто более чем 2 страны. Я таких конфликтов не вижу. По 2 страны которые перечислил шаман это междусобойчики.
Кореї це міждусобойчики? 🙂
Саме так - з Польщею протиріччя, а з рфією конфлікт навіть збройний.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30478
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:34
flyman написав:
...........
Геніальний план захисту Банкової цивільними бучанцями та ірпенчанами в окупації. Щура подяка шоблі яку "щімять бандеровці". Якби не вони, то не відбилися. І за шашлики дякуєм. Гамайте, не вдавіться.
Подсознание великое дело.
Недаром в тексте появилось слово "щури".
Щури завжди при небезпеці ховаються в підпіллі і пищать звідти.
Чи тікають.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30498
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:35
d44 написав: Shaman написав:
тому що поразка України - це поразки архітектури глобальної безпеки, які Захід підтримував останні десятиріччя. у випадку поразки України - почнуться інші конфлікти
А у Грузії та у нас с Кримом що було, перемога чи поразка глобальної архітектури. Дуже захід засмутився тоді? Ночами не спали мабуть, думали як глобальну безпеку відновити.
ви що, не бачите різниці? ню-ню
такого масштабу бойових дій не було, в тому ж Криму. а от після гіпотетичної поразки України буде лише питання часу, хто наступний спробує вирішити питання силою. й так, захоплення Криму, а точніше млява реакція на це Заходу теж підштовхнула путіна до нападу - про це відкрито зараз кажуть й на Заході. тому так, тоді був перший дзвінок. а до цього Грузія.
точніше там ще можна було казати про місцеве населення та їх боротьбу. зараз йдуть кровопролитні бої, які чітко показують - йде чиста агресія та окупація.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6902
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 1485 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:37
lapay написав:
Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову"
Тому й просрали, що стояли в глухій обороні.
Перед аншлюсом Австрії чисельність Вермахту була 800 тис, 1800 танків і 3500 літаків. На момент вторгнення в Польшу - 3 млн. і 3200 танків. На момент аншлюсу чи Мюнхена вермахт був у 2-3 рази слабший...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:37
sashaqbl написав: Schmit написав:
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається.
Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ.
Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня":
Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...
Це що за брєд?
Залужний прямо підпорядковується Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України Зеленському. Зе в любий момент може зняти/змінити Заложного, що і зробив без проблем.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5580
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:39
detroytred написав:
Кореї це міждусобойчики?
какие признаки конфликта? сколько людей погибло с обеих сторон за последний год, сколько ракет выпустили? был конфликт который перевели в стадию противоречий (или заморозки если хотите). Таких противоречий тысячи по всему миру. Наши с Польшей, Китая и США, северный Кипр и Кипр. Но конфликтов там нет. Как то находятся компромиссы, торговля межу Китаем и США растёт, ракетами стороны не пуляются, хотя и в губы не целуются. Вы же тоже с соседями в губы не целуетесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 жов, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25108
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:40
Mimohod написав:
Це добре. Знач план С вілкладається, а знач не все там так погано. Грошики капають на карту, їсти дають, КАБи фейсом ловити не потрібно. Практично рай, якщо пристосуватись
Служіть дорогий товаришу, ваше місце там!
Wirująświatła написав:
мне вот вообще продуктов не выдают. А ты еще жалуешься)
А мені щось зараз зовсім не до сміхуйочків!
Я от ледве себе стримую, щоб в загальному чаті не нахамити комбату і не натякнути, що в мене чомусь рука тягнеться до автомата...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6977
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
, Google [Bot], Mimohod
, ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|69529
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235125
|
|
|6076
|791821
|
|