Banderlog написав:все дуже просто, вони перед тим перемогли в 1й світовій. А виграла чомусь америка. ) світ після першої світової стояв на порозі комуністичної революції. Народ не особо хотів ще однієї перемоги, та й вершки боялись що війна приведе францію до революції.
Вони програли франко-пруську(до речі, одна з причин - економічне бронювання))))) Програли б і першу світову, якби не британці з американцями. Програли б і другу. Хоч мали всі шанси задавити Гітлера до того, як він набрав сили...
Успіх написав:Я от ледве себе стримую, щоб в загальному чаті не нахамити комбату і не натякнути, що в мене чомусь рука тягнеться до автомата...
получить ярлык неадеквата легко, а снять его бывает долго и сложно. Сюда пиши что угодно а в общий чат 5 раз подумай... конфликт хорошо когда у тебя есть ресурсы, например можешь нагнуть комбата через генштаб. А без ресурсов ты его проиграешь. Тут нужен хитрый план. Многоходовочка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Тож ще наступне: (раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось) 2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... 🤬🤬🤦
То що в такому випадку робити?
Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати) Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?
lapay написав:За Чехословаччину Франція з Англією не вписались, бо знали, підозрювали, що програють. Власне, так і сталось, коли через два роки вписались за Польщу, хоч і не дуже хотіли. Англію врятував тільки статус "заморскої території", а по воді танки не їздять.
Все з точністю до навпаки. За Чехословаччину не вписались, бо погано все прорахували. На той момент вони мали всі шанси на швидку і майже безкровну перемогу. Та й пізніше теж перемогли... але якою ціною?
За неї був готовий вписатися СРСР, але заволали тоді "нінада".
lapay написав:........... За Чехословаччину Франція з Англією не вписались, бо знали, підозрювали, що програють. Власне, так і сталось, коли через два роки вписались за Польщу, хоч і не дуже хотіли. Англію врятував тільки статус "заморскої території", а по воді танки не їздять. Париж здав і став колаборантом генерал, герой першої світової, який не розкаявся в своїх діях, навпаки, вважав себе рятівником французів. Не все так просто в цьому житті, не все можна розмалювати в чорне чи біле. ...........
План был задуман и детально разработан подполковником вермахта Хансом Остером и майором абвера Гельмутом Гроскуртом[2]. Они привлекли к заговору других офицеров, недовольных режимом нацистов, таких как генерал-полковник Людвиг Бек, генерал Вильгельм Адам[3], генерал-полковник Браухич, генерал-полковник Гальдер, генерал-лейтенант Вицлебен и адмирал Канарис. План включал штурм рейхсканцелярии и устранение Гитлера отрядом вермахта под командованием графа Ганса-Юргена фон Блюменталя. После этого предполагалось отстранить от власти аппарат нацистской партии, и таким образом предотвратить вторжение в Чехословакию, которое, как опасались заговорщики, может привести к войне, гибельной для Германии[4].
Заговорщики также посвятили в свой план министра иностранных дел Эрнста фон Вайцзеккера и дипломатов Теодора Кордта и Эриха Кордта. Теодор Кордт имел налаженные контакты с англичанами, от которых зависел успех заговора, поскольку требовалось чтобы Англия заняла жёсткую позицию в отношении планов Гитлера по захвату Судетской области. Однако Невилл Чемберлен, опасаясь возможности новой большой войны, предпочёл политику умиротворения Гитлера, что в итоге привело к заключению Мюнхенского договора и передаче Германии стратегического района Чехословакии. Это уничтожило все шансы на успех заговора, поскольку дипломатический успех Гитлера привёл к небывалому росту его популярности внутри
Schmit написав:Це ви по "не поддаваться на провокации"/"шашликі" пойняли одразу глубіну познаній, що вас аж ̶т̶р̶і̶с̶ь̶о̶т̶ потрясает? Навіщо вам WWII?, не заводьте тему в ліс, повертайтесь у реальність. Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Глубину познаний понял по "До чого тут верхушка армії?" и "достатньо Тов сралін". Во Франции было "достатньо" расстрелять Даладье? Кого надо было расстрелять в Польше? Игнация Мосцицкого и Эдварда Рыдз-Смиглы или вообще Пилсудского? Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся Польша? А с событиями 2022 надо будет разбираться, но не голословными обвинениями, а тщательно, с изучением документов и опросом свидетелей и участников. Задача совсем не простая и не может быть решена наскоком за пару дней. Сильно подозреваю, что если и были предатели, сознательно способствовавшие поражениям в начале войны, то они уже давно сбежали в РФ и мы их не достанем. А "прості відповіді на прості питання" за пару дней бывают только в сказках. И у людей с крайне низким развитием. Им всегда всё ясно.
Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот"). А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе? Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.