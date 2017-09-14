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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1014910150101511015210153>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:все дуже просто, вони перед тим перемогли в 1й світовій.
А виграла чомусь америка. ) світ після першої світової стояв на порозі комуністичної революції. Народ не особо хотів ще однієї перемоги, та й вершки боялись що війна приведе францію до революції.

Вони програли франко-пруську(до речі, одна з причин - економічне бронювання)))))
Програли б і першу світову, якби не британці з американцями.
Програли б і другу. Хоч мали всі шанси задавити Гітлера до того, як він набрав сили...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:42

  Успіх написав:Я от ледве себе стримую, щоб в загальному чаті не нахамити комбату і не натякнути, що в мене чомусь рука тягнеться до автомата...
получить ярлык неадеквата легко, а снять его бывает долго и сложно. Сюда пиши что угодно а в общий чат 5 раз подумай... конфликт хорошо когда у тебя есть ресурсы, например можешь нагнуть комбата через генштаб. А без ресурсов ты его проиграешь. Тут нужен хитрый план. Многоходовочка.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:48

  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...

На одному з фронтів. Далеко не головному...
Та й що означає "запад соглашаєтся". Нема монолітного Заходу, є купа політиків зі своїм бачення ситуації і напрямку руху...

по некоторым подсчётам на нашем фронте за 2,5 года с обеих сторон погибло 1млн человек. Интересно сколько погибло на главном? И по каким критериям вы его определили как главный

Вроде не погибло, а убито и ранено.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:49

Тож продовження...

Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... :shock: 🤬🤬🤦

То що в такому випадку робити?

Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:54

  ЛАД написав:Вроде не погибло, а убито и ранено.
спасибо, убито и ранено.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:56

  sashaqbl написав:
  lapay написав:За Чехословаччину Франція з Англією не вписались, бо знали, підозрювали, що програють. Власне, так і сталось, коли через два роки вписались за Польщу, хоч і не дуже хотіли. Англію врятував тільки статус "заморскої території", а по воді танки не їздять.

Все з точністю до навпаки.
За Чехословаччину не вписались, бо погано все прорахували. На той момент вони мали всі шанси на швидку і майже безкровну перемогу. Та й пізніше теж перемогли... але якою ціною?

За неї був готовий вписатися СРСР, але заволали тоді "нінада".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:56

  lapay написав:...........
За Чехословаччину Франція з Англією не вписались, бо знали, підозрювали, що програють. Власне, так і сталось, коли через два роки вписались за Польщу, хоч і не дуже хотіли. Англію врятував тільки статус "заморскої території", а по воді танки не їздять. Париж здав і став колаборантом генерал, герой першої світової, який не розкаявся в своїх діях, навпаки, вважав себе рятівником французів. Не все так просто в цьому житті, не все можна розмалювати в чорне чи біле.
...........

План был задуман и детально разработан подполковником вермахта Хансом Остером и майором абвера Гельмутом Гроскуртом[2]. Они привлекли к заговору других офицеров, недовольных режимом нацистов, таких как генерал-полковник Людвиг Бек, генерал Вильгельм Адам[3], генерал-полковник Браухич, генерал-полковник Гальдер, генерал-лейтенант Вицлебен и адмирал Канарис. План включал штурм рейхсканцелярии и устранение Гитлера отрядом вермахта под командованием графа Ганса-Юргена фон Блюменталя. После этого предполагалось отстранить от власти аппарат нацистской партии, и таким образом предотвратить вторжение в Чехословакию, которое, как опасались заговорщики, может привести к войне, гибельной для Германии[4].

Заговорщики также посвятили в свой план министра иностранных дел Эрнста фон Вайцзеккера и дипломатов Теодора Кордта и Эриха Кордта. Теодор Кордт имел налаженные контакты с англичанами, от которых зависел успех заговора, поскольку требовалось чтобы Англия заняла жёсткую позицию в отношении планов Гитлера по захвату Судетской области. Однако Невилл Чемберлен, опасаясь возможности новой большой войны, предпочёл политику умиротворения Гитлера, что в итоге привело к заключению Мюнхенского договора и передаче Германии стратегического района Чехословакии. Это уничтожило все шансы на успех заговора, поскольку дипломатический успех Гитлера привёл к небывалому росту его популярности внутри

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:59

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Це ви по "не поддаваться на провокации"/"шашликі" пойняли одразу глубіну познаній, що вас аж ̶т̶р̶і̶с̶ь̶о̶т̶ потрясает? Навіщо вам WWII?, не заводьте тему в ліс, повертайтесь у реальність.
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?

Глубину познаний понял по "До чого тут верхушка армії?" и "достатньо Тов сралін".
Во Франции было "достатньо" расстрелять Даладье?
Кого надо было расстрелять в Польше? Игнация Мосцицкого и Эдварда Рыдз-Смиглы или вообще Пилсудского?
Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся Польша?
А с событиями 2022 надо будет разбираться, но не голословными обвинениями, а тщательно, с изучением документов и опросом свидетелей и участников. Задача совсем не простая и не может быть решена наскоком за пару дней. Сильно подозреваю, что если и были предатели, сознательно способствовавшие поражениям в начале войны, то они уже давно сбежали в РФ и мы их не достанем.
А "прості відповіді на прості питання" за пару дней бывают только в сказках. И у людей с крайне низким развитием. Им всегда всё ясно.

Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").
А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?
Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:00

  detroytred написав:Глобальний конфлікт.

Протистояння. Конфлікт.
Зараз детройд ще напише, що воєнний, потім подумає, і видасть нагора: "3 міровая"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:03

  Wirująświatła написав:забыли индию и пакистан.

тутсі та хуту, тудам-Судан з кукусіком занзібарним поізносівшимся
flyman
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