RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10150101511015210153>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:07

  flyman написав:тутсі та хуту, тудам-Судан з кукусіком
не дразни кукусіка
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:08

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?

Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається.
Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ.
Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня":
Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...

Київ може важливіше, якщо стратегіно, нє, думаю, навіть солдат Успіх розуміє важливість столиці?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36588
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:14

Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:16

  Wirująświatła написав:Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни

Вітальєн, може що побюджетніше, так як підписка ФТ:
Standard Digital
Save 50% was €540
now €269 for your first year
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36588
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:17

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни

Вітальєн, може що побюджетніше, так як підписка ФТ:
Standard Digital
Save 50% was €540
now €269 for your first year

є журнал мурзілка
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:19

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!
чого ви кричите про гданськ?
французи не схотіли вмирати й за Париж.
все дуже просто, вони перед тим перемогли в 1й світовій.
А виграла чомусь америка. ) світ після першої світової стояв на порозі комуністичної революції. Народ не особо хотів ще однієї перемоги, та й вершки боялись що війна приведе францію до революції.

Оце вірно - французи взагалі не хотіли вмирати.
Німці теж не хотіли. Але безкровні успіхи в Австрії і Чехословаччині їх дуже надихнули.
З Польщею теж вийшло доволі легко. Втрати німців від 8082 до 16 343 вбитими.
Гадали, що так і далі буде.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30498
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
FT стверджує, що Україна почала відкритіше говорити із Заходом про поступки територіями

Українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, за якої російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала би реальні гарантії безпеки.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, що посилається на власні джерела, пише "Європейська правда".

Багато європейських дипломатів, які взяли участь у сесії Генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, зазначили, що відбувся відчутний зсув у тональності та змісті дискусій навколо потенційного врегулювання війни в Україні.

Вони відзначають більшу відкритість з боку українських офіційних осіб в обговоренні можливості досягнення домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на українській території.

Вони також відзначають більш відверті дискусії серед західних посадовців про нагальність такої угоди.

За словами дипломатів, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час свого першого візиту до США, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, і був більш прагматичним щодо можливості проведення переговорів про "землю в обмін на безпеку", ніж його попередник.

"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду", – каже один з дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку. "І це значна зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", – додав він.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7195269/
https://unn.ua/news/sybiha-ne-obhovoriuvav-zhodnykh-terytorialnykh-kompromisiv-u-mzs-sprostuvaly-stattiu-financial-times
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:23

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни
Ukraine faces its darkest hour
https://www.ft.com/content/2bb20587-968 ... 7312486c75

Вітальєн, може що побюджетніше, так як підписка ФТ:
Standard Digital
Save 50% was €540
now €269 for your first year

є журнал мурзілка

уже слухаю в інтерпретаціїї Соскіна
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36588
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:24

  flyman написав:уже слухаю в інтерпретаціїї Соскіна
перескажешь потом
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:27

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?

Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається.
Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ.
Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня":
Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...

Це що за брєд?
Залужний прямо підпорядковується Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України Зеленському. Зе в любий момент може зняти/змінити Заложного, що і зробив без проблем.

Більше того, у своїй книзі "Шоумен" Саймон Шустер пише, що Залужний ще до вторгнення вимагав мобілізацію, на що Зе категорично відмовляв. То ж Залужного вини тут точно нема - він врятував те, що міг з виділеними йому силами.
Schmit
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10150101511015210153>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Mimohod і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69529
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 791826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12827)
01.10.2024 16:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.