Schmit написав:Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається. Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ. Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня": Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...
Київ може важливіше, якщо стратегіно, нє, думаю, навіть солдат Успіх розуміє важливість столиці?
sashaqbl написав: Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!
чого ви кричите про гданськ? французи не схотіли вмирати й за Париж. все дуже просто, вони перед тим перемогли в 1й світовій. А виграла чомусь америка. ) світ після першої світової стояв на порозі комуністичної революції. Народ не особо хотів ще однієї перемоги, та й вершки боялись що війна приведе францію до революції.
Оце вірно - французи взагалі не хотіли вмирати. Німці теж не хотіли. Але безкровні успіхи в Австрії і Чехословаччині їх дуже надихнули. З Польщею теж вийшло доволі легко. Втрати німців від 8082 до 16 343 вбитими. Гадали, що так і далі буде.
FT стверджує, що Україна почала відкритіше говорити із Заходом про поступки територіями
Українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, за якої російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала би реальні гарантії безпеки.
Про це йдеться у публікації видання Financial Times, що посилається на власні джерела, пише "Європейська правда".
Багато європейських дипломатів, які взяли участь у сесії Генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, зазначили, що відбувся відчутний зсув у тональності та змісті дискусій навколо потенційного врегулювання війни в Україні.
Вони відзначають більшу відкритість з боку українських офіційних осіб в обговоренні можливості досягнення домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на українській території.
Вони також відзначають більш відверті дискусії серед західних посадовців про нагальність такої угоди.
За словами дипломатів, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час свого першого візиту до США, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, і був більш прагматичним щодо можливості проведення переговорів про "землю в обмін на безпеку", ніж його попередник.
"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду", – каже один з дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку. "І це значна зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", – додав він.
Schmit написав:Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Проста відповідь на просте питання хто винен за здачу майже без бою чи не всього Півдня України вам не сподобається. Тому що це прізвище не Зеленський. Скоріш за все це генерал Залужний. Саме він відповідав за розміщення військових підрозділів. І саме він в перші дні війни перекинув пару бригад з Ширлану під Київ. Безумовно, Залужний багато в чому винний. Але конкретно щодо "здачі Півдня": Чи було це правильно рішення, чи була це помилка, і чи має місце злочинна недбалість або навіть злий умисел - боюсь, не вам вирішувати, нешановний...
Це що за брєд? Залужний прямо підпорядковується Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України Зеленському. Зе в любий момент може зняти/змінити Заложного, що і зробив без проблем.
Більше того, у своїй книзі "Шоумен" Саймон Шустер пише, що Залужний ще до вторгнення вимагав мобілізацію, на що Зе категорично відмовляв. То ж Залужного вини тут точно нема - він врятував те, що міг з виділеними йому силами.