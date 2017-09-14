Воно то так, але за розміщення підрозділів відповідав Залужний...
Чи по вашій логіці Зеленський має відповідати і за пройоби Содоля?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Воно то так, але за розміщення підрозділів відповідав Залужний...
Чи по вашій логіці Зеленський має відповідати і за пройоби Содоля?
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:45
А мені пригадався цей епізод з фільму
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 жов, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:46
Когда запостил, но даже не дочитал
Зато теперь Рютте при делах
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:51
Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно.
Сходите в школу на пропущенные уроки.
И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей Чехословакии вообще вопросов не было.
А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения? О "заборе Яценюка" речь была ещё в 2014. Может, надо было не "забор" строить, а серьёзные укрепления?
Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня есть гораздо более актуальные. А то может получиться так, что ваши вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.
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