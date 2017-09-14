Додано: Вів 01 жов, 2024 16:51

Schmit написав: ...........

Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").

А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?

Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути. ...........Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.

Повна вартість проєкту «Стіна» початково оцінювалася в 4 млрд грн, проєкт планували завершити ще 2018 року.

Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно.Сходите в школу на пропущенные уроки.И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захватаЧехословакии вообще вопросов не было.А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения? О "заборе Яценюка" речь была ещё в 2014. Может, надо было не "забор" строить, а серьёзные укрепления?Вопросов, при желании, можно задать очень много. Ноесть гораздо более актуальные.Например, те, которые регулярно задаётА то может получиться так, чтовопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.