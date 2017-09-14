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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:46
Wirująświatła написав:
удивительно как Столтенберг в последнее время активно поддерживал Украину, а вон оно как, он уже не при делах в нато, надо пиариться и одновременно подыскивать другую работу.
Когда запостил, но даже не дочитал
Рютте має стійку проукраїнську позицію та виступає за фінансування нашої обороноздатності
Зато теперь Рютте при делах
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:51
Schmit написав:
...........
Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").
А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?
Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.
Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно.
Сходите в школу на пропущенные уроки.
И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей
Чехословакии вообще вопросов не было.
А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения? О "заборе Яценюка" речь была ещё в 2014. Может, надо было не "забор" строить, а серьёзные укрепления?
Повна вартість проєкту «Стіна» початково оцінювалася в 4 млрд грн, проєкт планували завершити ще 2018 року.
Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня
есть гораздо более актуальные.
Например, те, которые регулярно задаёт Успіх
.
А то может получиться так, что ваши
вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 01 жов, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:02
flyman написав:
Київ може важливіше, якщо стратегіно, нє, думаю, навіть солдат Успіх розуміє важливість столиці?
Солдату Успіху останніх декілька місяців(а може вже і рік-півтора) так все пох, як і державі/всім командирам пох доля Успіха, так і інших солдат...
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:05
"Ничего у нас на Донбассе нет! Никто не помогает" Жители в отчаянии. Помощь России оказалась фейком
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:06
Wirująświatła написав:
Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни
Так це ж вже було! (с) Кучма
Як там, "найтемніша ніч саме перед світанком"...
Відчуваю себе мешканцем Берліна весна 45.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:08
ЛАД написав:
А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения?
Напоминает анекдот про чукчу и про "300 лет правили, а на 70 лет продуктов не запасли"
И такой маленький штришок, в 2014 году в Украине фактически не было армии, а в 2019 году уже была
Ну то, наверное, с Нибиру прилетели и сделали армию, а не "порохоботы"
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:12
flyman написав: Wirująświatła написав:
Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни
Вітальєн, може що побюджетніше, так як підписка ФТ:
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now €269 for your first year
Можно прочитать и бесплатно.
По крайней мере, именно эту статью.
Там есть и такое:
Однако опрос KМIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87 процентов в начале прошлого года.
........
Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:21
ЛАД написав:
Там есть и такое:
Однако опрос KМIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87 процентов в начале прошлого года.
........
Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться.
Це дуже цінно що думають українці.
Я і сам знаю що думають українці, я ж тут живу.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:21
хз у меня тоже нет доступа... думаю речь идет про зимние блэкауты.
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