lapay написав:............ Такий шанс був в Рейнскій області, тоді гітлера арештували б власні генерали, була антигітлеровська змова у вермахті. Чемберлен же не просто так боявся війни, разом з французами. Тоді вже було пізно, гітлер вже став фюрером, за яким була вся країна.
lapay написав:.......... Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову".
Так в чём причина - в том, что "Чемберлен не просто так боявся війни, разом з французами" или в "ніколи знову"? А насчёт заговора генералов, так он был и 1938. Цитату я привёл здесь - viewtopic.php?p=5773086#p5773086. Как ответ на ваш пост. Сюда было бы лучше, но повторять не буду. Кто хотел, увидел. Или сейчас посмотрит.
Однако опрос KМIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87 процентов в начале прошлого года. ........ Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться.
Це дуже цінно що думають українці. Я і сам знаю що думають українці, я ж тут живу.
Я тоже тут живу. Но не возьмусь сказать, какой % украинцев выступает за переговоры и какой за возможные территориальные уступки. В статье речь о ЯО не идёт. Там говорится об общеизвестных вещах, которые здесь 100 раз обсуждали. Поставки оружия, вступление в НАТО, дальнобойные ракеты и разрешение на их применение по территории РФ, давление на Украину, чтобы склонить её к переговорам, энергетика и т.д. В т.ч. и мобилизация с бусификацией. Там же https://www.ft.com/content/2bb20587-9680-40f0-ac2d-5e7312486c75:
Юрий, еще один командир на восточном фронте, назвавший только свое имя, говорит, что он боится перспективы «вечной войны».
«Сейчас я за переговоры», — добавляет он, выражая обеспокоенность тем, что его сын — тоже солдат — может провести большую часть своей жизни, сражаясь, и что его внук однажды может унаследовать бесконечный конфликт.
«Если США перекроют кран, нам конец», — говорит другой офицер, военнослужащий 72-й механизированной бригады из соседнего Курахово.
Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом войны на данный момент. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и с огромными потерями в людях и технике.
Hotab написав:Хто небуть , скажіть вже йому що він правий, конфлікт не глобальний, бо не вгамується тут нити постійно. То прочитав про EQ, і приклинило його на ньому, все всюди пояснюється EQ («будет одно сплошное кино!») , тепер де треба і не треба «бачте? Конфлікт не глобальний». Дайте вже дитині іграшку, хай задоволено йде звідси.
Schmit написав:........... Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот"). А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе? Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.
Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно. Сходите в школу на пропущенные уроки. И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей Чехословакии вообще вопросов не было.
Спочатку самі притянули недоречну тему WWII, а потім "простітє". Скільки вам повторювати, що ситуація зовсім не тотожна нашій.
ЛАД написав:А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения?
Так викопали ж і там де викопали, оборона трималась довший час. Але в деяких відповідальних напрямках хтось розмінував і відвів, а потім ще й дороги заасфальтував аж під самий кордон.
ЛАД написав:Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня есть гораздо более актуальные. Например, те, которые регулярно задаёт Успіх. А то может получиться так, что ваши вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.
Вопроси треба задавати вчасно і порохоботи задавали (на жаль лише порохоботи) - "що з ракетною програмою, що з ДОЗ...". Ну, а якщо неначасі, то так, потім дійсно: "вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции."
Schmit написав:........... Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот"). А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе? Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.
Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно. Сходите в школу на пропущенные уроки. И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей Чехословакии вообще вопросов не было. А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения? О "заборе Яценюка" речь была ещё в 2014. Может, надо было не "забор" строить, а серьёзные укрепления?
Повна вартість проєкту «Стіна» початково оцінювалася в 4 млрд грн, проєкт планували завершити ще 2018 року.
Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня есть гораздо более актуальные. Например, те, которые регулярно задаёт Успіх. А то может получиться так, что ваши вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.
"оборонительные сооружения" як і "окопы до 2019" - саме із ними чітко