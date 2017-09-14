Додано: Вів 01 жов, 2024 17:38

andrijk777 написав: ЛАД написав: Там есть и такое:

Однако опрос KМIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87 процентов в начале прошлого года.

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Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться. Там есть и такое:

Це дуже цінно що думають українці. Я і сам знаю що думають українці, я ж тут живу. Це дуже цінно що думають українці.Я і сам знаю що думають українці, я ж тут живу.

Юрий, еще один командир на восточном фронте, назвавший только свое имя, говорит, что он боится перспективы «вечной войны».



«Сейчас я за переговоры», — добавляет он, выражая обеспокоенность тем, что его сын — тоже солдат — может провести большую часть своей жизни, сражаясь, и что его внук однажды может унаследовать бесконечный конфликт.



«Если США перекроют кран, нам конец», — говорит другой офицер, военнослужащий 72-й механизированной бригады из соседнего Курахово.



Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом войны на данный момент. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и с огромными потерями в людях и технике.



Я тоже тут живу. Но не возьмусь сказать, какой % украинцев выступает за переговоры и какой за возможные территориальные уступки.В статье речь о ЯО не идёт. Там говорится об общеизвестных вещах, которые здесь 100 раз обсуждали. Поставки оружия, вступление в НАТО, дальнобойные ракеты и разрешение на их применение по территории РФ, давление на Украину, чтобы склонить её к переговорам, энергетика и т.д. В т.ч. и мобилизация с бусификацией.Там же