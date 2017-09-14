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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10152101531015410155>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:23

  lapay написав:............
Такий шанс був в Рейнскій області, тоді гітлера арештували б власні генерали, була антигітлеровська змова у вермахті.
Чемберлен же не просто так боявся війни, разом з французами. Тоді вже було пізно, гітлер вже став фюрером, за яким була вся країна.

  lapay написав:..........
Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову".

Так в чём причина - в том, что "Чемберлен не просто так боявся війни, разом з французами" или в "ніколи знову"?
А насчёт заговора генералов, так он был и 1938. Цитату я привёл здесь - viewtopic.php?p=5773086#p5773086. Как ответ на ваш пост. Сюда было бы лучше, но повторять не буду. Кто хотел, увидел. Или сейчас посмотрит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:28

  Успіх написав:Солдату Успіху останніх декілька місяців(а може вже і рік-півтора) так все пох, як і державі/всім командирам пох доля Успіха, так і інших солдат...


У ЗСУ заявили про загрозу знищення військових IT-проєктів через «розвал» підрозділів, які їх створювали
https://hromadske.ua/suspilstvo/232114- ... tvoriuvaly

Мільярдні потоки на зброї: чому хочуть знищити АОЗ і звільнити Марину Безрукову
https://censor.net/ua/resonance/3512282 ... _zakupivel
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:38

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Там есть и такое:
Однако опрос KМIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87 процентов в начале прошлого года.
........
Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться.

Це дуже цінно що думають українці. :D Я і сам знаю що думають українці, я ж тут живу.

Я тоже тут живу. Но не возьмусь сказать, какой % украинцев выступает за переговоры и какой за возможные территориальные уступки.
В статье речь о ЯО не идёт. Там говорится об общеизвестных вещах, которые здесь 100 раз обсуждали. Поставки оружия, вступление в НАТО, дальнобойные ракеты и разрешение на их применение по территории РФ, давление на Украину, чтобы склонить её к переговорам, энергетика и т.д. В т.ч. и мобилизация с бусификацией.
Там же https://www.ft.com/content/2bb20587-9680-40f0-ac2d-5e7312486c75:
Юрий, еще один командир на восточном фронте, назвавший только свое имя, говорит, что он боится перспективы «вечной войны».

«Сейчас я за переговоры», — добавляет он, выражая обеспокоенность тем, что его сын — тоже солдат — может провести большую часть своей жизни, сражаясь, и что его внук однажды может унаследовать бесконечный конфликт.

«Если США перекроют кран, нам конец», — говорит другой офицер, военнослужащий 72-й механизированной бригады из соседнего Курахово.

Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом войны на данный момент. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и с огромными потерями в людях и технике.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:39

  Hotab написав:Хто небуть , скажіть вже йому що він правий, конфлікт не глобальний, бо не вгамується тут нити постійно. То прочитав про EQ, і приклинило його на ньому, все всюди пояснюється EQ («будет одно сплошное кино!») , тепер де треба і не треба «бачте? Конфлікт не глобальний». Дайте вже дитині іграшку, хай задоволено йде звідси. :D
Згоден.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:50

  Успіх написав:
  flyman написав:Київ може важливіше, якщо стратегіно, нє, думаю, навіть солдат Успіх розуміє важливість столиці?
Солдату Успіху останніх декілька місяців(а може вже і рік-півтора) так все пох, як і державі/всім командирам пох доля Успіха, так і інших солдат...

https://hromadske.ua/suspilstvo/232089- ... -lutsenkom
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:54

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:уже слухаю в інтерпретаціїї Соскіна
перескажешь потом

FT пише що чорні дні грядєшє, а партійний тлумачить: междусобойчик двоходовочка - РСД -> ТЯЗ
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:56

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").
А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?
Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.

Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно.
Сходите в школу на пропущенные уроки.
И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей Чехословакии вообще вопросов не было.

Спочатку самі притянули недоречну тему WWII, а потім "простітє". Скільки вам повторювати, що ситуація зовсім не тотожна нашій.
  ЛАД написав:А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения?

Так викопали ж і там де викопали, оборона трималась довший час. Але в деяких відповідальних напрямках хтось розмінував і відвів, а потім ще й дороги заасфальтував аж під самий кордон.
  ЛАД написав:Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня есть гораздо более актуальные.
Например, те, которые регулярно задаёт Успіх.
А то может получиться так, что ваши вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.

Вопроси треба задавати вчасно і порохоботи задавали (на жаль лише порохоботи) - "що з ракетною програмою, що з ДОЗ...".
Ну, а якщо неначасі, то так, потім дійсно: "вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции."
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:02

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Перепрошую, а Францію і Польщу також попереджали чи не за рік до вторгнення - "хлопці, копайте окопи" (нагадую, порохоботи про це попереджали з 2019, постійно чуючи у відповідь - "ги-ги-ги, а то путін нападьот").
А їх Пілсудські, Даладье... теж зробили все навпаки, як наші Зе?
Ні, я згоден, що і інтенсивно готуючись до війни можна програти, але і можна запобігти значним втратам чи взагалі війни уникнути - у нас була саме така ситуація, коли її можна було уникнути.

Простите, уже писал - курс лекций по истории читать не готов. Тем более бесплатно.
Сходите в школу на пропущенные уроки.
И Францию с Англией, и Польшу не надо было попереджувати. Растущая агрессивность Германии была вполне очевидна. А после захвата всей Чехословакии вообще вопросов не было.
А почему "порохоботы" не "выкопали окопы" до 2019? 4,5 года мало было? Где оборонительные сооружения? О "заборе Яценюка" речь была ещё в 2014. Может, надо было не "забор" строить, а серьёзные укрепления?
Повна вартість проєкту «Стіна» початково оцінювалася в 4 млрд грн, проєкт планували завершити ще 2018 року.

Вопросов, при желании, можно задать очень много. Но сегодня есть гораздо более актуальные.
Например, те, которые регулярно задаёт Успіх.
А то может получиться так, что ваши вопросы придётся задавать где-нибудь на Западе. В эмиграции. Как польское правительство после 1939.

"оборонительные сооружения" як і "окопы до 2019" - саме із ними чітко
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:03

  Mimohod написав:
  Wirująświatła написав:Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни

Так це ж вже було! (с) Кучма
Як там, "найтемніша ніч саме перед світанком"...
Відчуваю себе мешканцем Берліна весна 45.

Mimohod часом не німкеня?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:06

  flyman написав:
  Mimohod написав:
  Wirująświatła написав:Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни

Так це ж вже було! (с) Кучма
Як там, "найтемніша ніч саме перед світанком"...
Відчуваю себе мешканцем Берліна весна 45.

Mimohod часом не німкеня?

Філіпінка. У тебе набубнявився?
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