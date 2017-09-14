Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:06
flyman написав:
Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:08
Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения".
(опечаток нет)
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:13
Wirująświatła написав: flyman написав:
Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин
то чому мандражує як в Берліні 45?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:14
ЛАД написав: Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения".
(опечаток нет)
Знову ви зі своїми мєтодічкамі - повторюєтесь, палитесь.
Напевно ж у вашій методічкє рекомендовано згадувати про методічкі, коли по суті заперечення вичерпані.
Востаннє редагувалось
Schmit
в Вів 01 жов, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:14
flyman написав:
.............
"оборонительные сооружения" як і "окопы до 2019" - саме із ними чітко
Это с какими?
Которые на Донбассе, где окапывались 7 лет?
Так и то луганскую область сдали быстро.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:15
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения".
(опечаток нет)
Знову ви зі своїми мєтодічкамі.
Методички
ваши
и достаточно примитивные.
Я бы вам написал более толковые.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:17
flyman написав:
то чому мандражує як в Берліні 45?
может лобода его за палец укусила?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:21
"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram
"Влада побудувала абсолютно абстрактний, дикий, неприродний і збочений інформаційний світ. Тобто телевізійні канали можна закривати, якщо не подобається генеральна лінія. Створення "Єдиного марафону" автоматично вбиває довіру до телебачення"
https://espreso.tv/suspilstvo-ediniy-ma ... log-koshel
73% можна сцяти до вух і їм буде за...бато
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:28
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин
то чому мандражує як в Берліні 45?
Штирлиц как никогда был близок к провалу!
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