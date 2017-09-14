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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10152101531015410155

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:06

  flyman написав:Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:08

Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения". :) (опечаток нет)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:13

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин

то чому мандражує як в Берліні 45?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:14

  ЛАД написав:Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения". :) (опечаток нет)

Знову ви зі своїми мєтодічкамі - повторюєтесь, палитесь.
Напевно ж у вашій методічкє рекомендовано згадувати про методічкі, коли по суті заперечення вичерпані.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:14

  flyman написав:.............
"оборонительные сооружения" як і "окопы до 2019" - саме із ними чітко

Это с какими?
Которые на Донбассе, где окапывались 7 лет?
Так и то луганскую область сдали быстро.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:15

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Для вас "недоречні" все темы, кроме того, что у вас в методичке.
И знания ей же ограничены.
Легко жить, когда есть "кочка зрения". :) (опечаток нет)

Знову ви зі своїми мєтодічкамі.

Методички ваши и достаточно примитивные.
Я бы вам написал более толковые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:17

  flyman написав:то чому мандражує як в Берліні 45?
может лобода его за палец укусила?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:21

"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram

"Влада побудувала абсолютно абстрактний, дикий, неприродний і збочений інформаційний світ. Тобто телевізійні канали можна закривати, якщо не подобається генеральна лінія. Створення "Єдиного марафону" автоматично вбиває довіру до телебачення"
https://espreso.tv/suspilstvo-ediniy-ma ... log-koshel
73% можна сцяти до вух і їм буде за...бато :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:28

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Mimohod часом не німкеня?
вроде бы грузин

то чому мандражує як в Берліні 45?

Штирлиц как никогда был близок к провалу!
Mimohod
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