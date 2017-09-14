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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1015410155101561015710158>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:59

  ЛАД написав:
  lapay написав:............
Такий шанс був в Рейнскій області, тоді гітлера арештували б власні генерали, була антигітлеровська змова у вермахті.
Чемберлен же не просто так боявся війни, разом з французами. Тоді вже було пізно, гітлер вже став фюрером, за яким була вся країна.

  lapay написав:..........
Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову".

Так в чём причина - в том, что "Чемберлен не просто так боявся війни, разом з французами" или в "ніколи знову"?
А насчёт заговора генералов, так он был и 1938. Цитату я привёл здесь - viewtopic.php?p=5773086#p5773086. Как ответ на ваш пост. Сюда было бы лучше, но повторять не буду. Кто хотел, увидел. Или сейчас посмотрит.

"Ніколи знову" - це про мільйони загиблих. По змовам я щось наплутав, вибачаюсь. Але гітлер досяг своєї мети в Судетах без війни.
Стосовно нашої ситуації, то Захід, як і тоді, намагається уникнути третьої світової. Що буде далі, ніхто не знає, може завтра путін таки здохне, і все закінчиться, бо сучасній молоді всі ці дідивоювали, як і ця війна, глибоко до дупи.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:08

  lapay написав:бо сучасній молоді всі ці дідивоювали, як і ця війна, глибоко до дупи
немецкая версия дедывоевали
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:25

  jump написав:
  Успіх написав:Солдату Успіху останніх декілька місяців(а може вже і рік-півтора) так все пох, як і державі/всім командирам пох доля Успіха, так і інших солдат...


У ЗСУ заявили про загрозу знищення військових IT-проєктів через «розвал» підрозділів, які їх створювали
https://hromadske.ua/suspilstvo/232114- ... tvoriuvaly

Мільярдні потоки на зброї: чому хочуть знищити АОЗ і звільнити Марину Безрукову
https://censor.net/ua/resonance/3512282 ... _zakupivel


ИМХО причина не в нашем руководстве а в партнерах и бабле.
думаете нашим партнерам нужны конкуренты в ИТ разработках да которые еще и обкатаны в боевых условиях?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Ууууу! Такой бабе я не только палец дал бы укусить

эта "баба не твоего масштаба")))
кусай сам себя
а лучше прокладки почаще меняй
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:33

Хелгі Шарп

Здається, обʼєднаний Захід поступово наближаються до свого єдиного рішення, яке зможе зупинити цю війну - прийому України до Альянсу у межах тих територій, в яких вона знаходиться зараз з відтермінуванням повного обʼєднання країни на невизначений термін. Або ж надання іншим способом аналогічних 5 статті статуту НАТО.
Дуже багато сигналів про це зʼявилось саме сьогодні - викладаю їх на ваш розсуд.
Спочатку прощальна промова Столтенберга, який практично прямо каже про те, що Україна може бути прийнята до Альянсу тільки з підконтрольними територіями.
Потім очевидно замовлена українською стороною стаття Financial Times, в якій стверджується, що глава МЗС Сібіга обговорював із західними колегами в США можливість завершення війни лінією фронту.
Зазначається, що у нього "прагматичніша позиція щодо можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку" (тобто, відмова від повернення захоплених територій військовим шляхом в обмін на вступ до НАТО або аналогічні гарантії країн Заходу), ніж була у Кулеби, за якого навіть дискусія на цю тему була заборонена.
«Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати постійну мирну угоду. І це серйозна зміна порівняно з тим, що було ще півроку тому, коли подібні розмови були табу», — сказав один із дипломатів, які були присутні у Нью-Йорку.
Видання наводить думки воюючих українців, які вважають, що допомога Заходу є недостатньою, і з такими її обсягами «досить важко уявити, що ми зможемо відкинути ворога назад до кордонів 1991 року».
Паралельно «довільна» система мобілізації викликає соціальну напруженість, пише Financial Times. На це накладається загроза залишитися взимку без світла та тепла. Що може схилити громадську думку на користь переговорів.
Між тим, показують, що українці підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони. У той же час прагнення виходу на кордони поступово знижується і суспільство може бути відкрито до компромісу, якщо Україна отримає членство в НАТО. Тобто захоплені території де-факто залишаються під контролем Росії, а підконтрольна українському уряду частина країни вступає до Альянсу.
«Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову», — каже український чиновник.
Йому вторить представник Держдепу: «Земля в обмін на членство [в НАТО] – єдина гра у місті, всі це знають. Ніхто не скаже цього вголос... але це єдина стратегія на столі».
За даними західних експертів, на Заході, особливо в Білому домі, набирає популярності німецька модель, коли підконтрольна територія вступає до НАТО і чекає на можливість возз'єднання із захопленими землями.
Знов таки чиновник Держдепу, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, повідомив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитись підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні.
Інше видання (MSNBC) стверджує, що сторони української війни не мають уявлення, як має виглядати перемога.
Українська та російська версії перемоги, популярні в суспільстві, обидві нездійсненні: бажання українців повернути кордони 91-го року і росіян дійти до Києва вимагає сил, яких немає у обох сторін.
Повернення Україною територій, втрачених після розпаду СРСР, вимагає великого мобілізаційного ресурсу та «розв'язаних рук» з боку західних партнерів. Ні одного, ні іншого у них немає.
Джерело наводить приклад: зробити для РФ війну в рази важче можна, підірвавши всі нафто/
газопроводи з Росії до інших країн. Але це стане можливим лише у разі глобальної війни.
Керівництво протиборчих держав розглядає лише два результати: «Німецький сценарій», коли Україну розділять, а Західна її частина піде до НАТО та ЄС. Другий сценарій — глобальна війна, до якої готуються і на Заході, і в РФ. Іншого не дано.
Видання робить висновок, що сторони зараз грають за сценаріями, які не підтримує громадськість, але такі реалії.
У наведених матеріалах я побачив тенденцію
І вважаю, такий сценарій зʼявився не сам по собі. Приблизно рік тому про це ж писав Рамуссен, але його закидали капцями. Зараз Захід знов повернувся до цього варіанту, а офіційна влада України його підтримує. Як це буде на практиці, не знаю. Чи підуть на це росіяни, теж не знаю. Хоча є ознаки того, що вони хочуть вже якось закінчити свою українську авантюру.
Найближчим часом переговорити з путіним висловив бажання Шольц, і мова йтиме саме про цей варіант.
Прошу не висувати претензій до автора цього допису - я лише виклав те, про що почали активно говорити у США. А вирішуватиме у кінцевому рахунку український народ


українці підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони.


😳🙀😱

Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:39

прийому України до Альянсу
из того же пальца что и глобальный конфликт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:42

Що робити?

  Успіх написав:Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... :shock: 🤬🤬🤦

То що в такому випадку робити?

Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?

Де ваші коменти/поради - що робити?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:42

За словами народного депутата, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.

За його словами, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас найбільша армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", — сказав Костенко.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/670 ... u-kostenko
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:45

  Schmit написав:

Краще нови обличчя які говорять про Перемогу понад усе.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:48

  Успіх написав:
  Успіх написав:Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... :shock: 🤬🤬🤦

То що в такому випадку робити?

Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?

Де ваші коменти/поради - що робити?

В СпортЛото написав - молодець

Можешь розтрубити про це, назвавши бригаду та призвіще, російська пропаганда буде тільки вдячна. Як і російська розвідка

І маленьке зауваження, якщо найкращий друг підбиває на нездійсненну дію, то може він хріновий друг
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 01 жов, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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