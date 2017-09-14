Хелгі Шарп



Здається, обʼєднаний Захід поступово наближаються до свого єдиного рішення, яке зможе зупинити цю війну - прийому України до Альянсу у межах тих територій, в яких вона знаходиться зараз з відтермінуванням повного обʼєднання країни на невизначений термін. Або ж надання іншим способом аналогічних 5 статті статуту НАТО.

Дуже багато сигналів про це зʼявилось саме сьогодні - викладаю їх на ваш розсуд.

Спочатку прощальна промова Столтенберга, який практично прямо каже про те, що Україна може бути прийнята до Альянсу тільки з підконтрольними територіями.

Потім очевидно замовлена українською стороною стаття Financial Times, в якій стверджується, що глава МЗС Сібіга обговорював із західними колегами в США можливість завершення війни лінією фронту.

Зазначається, що у нього "прагматичніша позиція щодо можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку" (тобто, відмова від повернення захоплених територій військовим шляхом в обмін на вступ до НАТО або аналогічні гарантії країн Заходу), ніж була у Кулеби, за якого навіть дискусія на цю тему була заборонена.

«Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати постійну мирну угоду. І це серйозна зміна порівняно з тим, що було ще півроку тому, коли подібні розмови були табу», — сказав один із дипломатів, які були присутні у Нью-Йорку.

Видання наводить думки воюючих українців, які вважають, що допомога Заходу є недостатньою, і з такими її обсягами «досить важко уявити, що ми зможемо відкинути ворога назад до кордонів 1991 року».

Паралельно «довільна» система мобілізації викликає соціальну напруженість, пише Financial Times. На це накладається загроза залишитися взимку без світла та тепла. Що може схилити громадську думку на користь переговорів.

Між тим, показують, що українці підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони. У той же час прагнення виходу на кордони поступово знижується і суспільство може бути відкрито до компромісу, якщо Україна отримає членство в НАТО. Тобто захоплені території де-факто залишаються під контролем Росії, а підконтрольна українському уряду частина країни вступає до Альянсу.

«Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову», — каже український чиновник.

Йому вторить представник Держдепу: «Земля в обмін на членство [в НАТО] – єдина гра у місті, всі це знають. Ніхто не скаже цього вголос... але це єдина стратегія на столі».

За даними західних експертів, на Заході, особливо в Білому домі, набирає популярності німецька модель, коли підконтрольна територія вступає до НАТО і чекає на можливість возз'єднання із захопленими землями.

Знов таки чиновник Держдепу, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, повідомив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитись підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні.

Інше видання (MSNBC) стверджує, що сторони української війни не мають уявлення, як має виглядати перемога.

Українська та російська версії перемоги, популярні в суспільстві, обидві нездійсненні: бажання українців повернути кордони 91-го року і росіян дійти до Києва вимагає сил, яких немає у обох сторін.

Повернення Україною територій, втрачених після розпаду СРСР, вимагає великого мобілізаційного ресурсу та «розв'язаних рук» з боку західних партнерів. Ні одного, ні іншого у них немає.

Джерело наводить приклад: зробити для РФ війну в рази важче можна, підірвавши всі нафто/

газопроводи з Росії до інших країн. Але це стане можливим лише у разі глобальної війни.

Керівництво протиборчих держав розглядає лише два результати: «Німецький сценарій», коли Україну розділять, а Західна її частина піде до НАТО та ЄС. Другий сценарій — глобальна війна, до якої готуються і на Заході, і в РФ. Іншого не дано.

Видання робить висновок, що сторони зараз грають за сценаріями, які не підтримує громадськість, але такі реалії.

У наведених матеріалах я побачив тенденцію

І вважаю, такий сценарій зʼявився не сам по собі. Приблизно рік тому про це ж писав Рамуссен, але його закидали капцями. Зараз Захід знов повернувся до цього варіанту, а офіційна влада України його підтримує. Як це буде на практиці, не знаю. Чи підуть на це росіяни, теж не знаю. Хоча є ознаки того, що вони хочуть вже якось закінчити свою українську авантюру.

Найближчим часом переговорити з путіним висловив бажання Шольц, і мова йтиме саме про цей варіант.

Прошу не висувати претензій до автора цього допису - я лише виклав те, про що почали активно говорити у США. А вирішуватиме у кінцевому рахунку український народ

