jump написав:ма, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".
"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.
За його сл
підказка - середній вік депутатів ВРУ менший ніж середній вік рядових ЗСУ
Bobua написав:Дідько... Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль. На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
здоров'я Вам а диванним радикал-незламникам персонального пекла
jump написав:За словами народного депутата, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".
"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.
За його словами, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".
Успіх написав:Тож ще наступне: (раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось) 2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... 🤬🤬🤦
То що в такому випадку робити?
Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати) Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?
Де ваші коменти/поради - що робити?
Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 жов, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Екс-президент США Дональд Трамп хоче покарати компанію Google за буцімто просування фейкових "поганих історій" про нього. Відповідну заяву кандидат в президенти зробив у своїй власній соцмережі TruthSocial.
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, готовил заговор против его персоны во время выборов 2020 года, и заявил, что Марк "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова.
Якось після такого, важко підтримувати Трампа Чого і не спостерігається
PS. Мабуть, ти даремно витрачаєшь кошти на своє навчання. Чи може Google & FaceBook не топ ІТ ?
lapay написав:............ "Ніколи знову" - це про мільйони загиблих. По змовам я щось наплутав, вибачаюсь. Але гітлер досяг своєї мети в Судетах без війни.
Да я понял. Но из-за "Ніколи знову" отдали Гитлеру Австрию, потом Судеты, потом и всю Чехословакию. После всего этого он получил сильну поддержку народа и стал действительно фюрером. Ну и получил ресурсы и время для значительного усиления армии.
Стосовно нашої ситуації, то Захід, як і тоді, намагається уникнути третьої світової. Що буде далі, ніхто не знає, може завтра путін таки здохне, і все закінчиться, бо сучасній молоді всі ці дідивоювали, як і ця війна, глибоко до дупи.
Это само собой. Но кроме страха перед ЯО РФ, думаю, всё же срабатывают и глобальные расчёты, о которых тут писали. А Путин с нашей войной сильно просчитался. Он рассчитывал на лёгкую победу "за 3 дня". Это сильно укрепило бы его позиции как "фюрера" + вызвало бы сильную волну ура-патриотизма. Гораздо сильнее, чем Грузия и Крым - Грузия слишком мала, а Крым достался мирно. Лёгкая военная победа над Украиной это было бы событие для многих россиян и, возможно, повлияло бы даже на сучасну молодь, по крайней мере, на часть. Такая война, как есть, может вызвать обратную реакцию. А, может, и уже вызывает.