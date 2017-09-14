RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10155101561015710158>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:ма, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.

За його сл


підказка - середній вік депутатів ВРУ менший ніж середній вік рядових ЗСУ
fox767676
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:51

  Wirująświatła написав:
прийому України до Альянсу
из того же пальца что и глобальный конфликт.

Глобальний-глобальний.
Глобальніше нікуди.
detroytred
 
Повідомлень: 30480
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...


здоров'я Вам
а диванним радикал-незламникам персонального пекла
fox767676
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:55

  Успіх написав:Де ваші коменти/поради - що робити?

меньше зависай на форуме, а то кроме отпуска еще чё пролюбиш :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 13865
З нами з: 05.06.13
Подякував: 913 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:56

  jump написав:За словами народного депутата, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.

За його словами, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас найбільша армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", — сказав Костенко.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/670 ... u-kostenko

а в необмежено придатних "не востребуваний ВОС"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36592
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:58

  Успіх написав:
  Успіх написав:Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... :shock: 🤬🤬🤦

То що в такому випадку робити?

Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?

Де ваші коменти/поради - що робити?

Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 жов, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30480
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:00

fox767676
Добре, що ти зайшов

Ти якось писав, что топ ІТ за Трампа.
Маск точно за Трампа
Але є одне але

1) "Показує лише погані історії": Трамп образився на Google і хоче помститися після перемоги
Екс-президент США Дональд Трамп хоче покарати компанію Google за буцімто просування фейкових "поганих історій" про нього. Відповідну заяву кандидат в президенти зробив у своїй власній соцмережі TruthSocial.


2) Трамп обвинил Цукерберга в заговоре и угрожает ему пожизненным заключением, — СМИ
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, готовил заговор против его персоны во время выборов 2020 года, и заявил, что Марк "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова.


Якось після такого, важко підтримувати Трампа
Чого і не спостерігається

PS. Мабуть, ти даремно витрачаєшь кошти на своє навчання.
Чи може Google & FaceBook не топ ІТ ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10384
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:01

  lapay написав:............
"Ніколи знову" - це про мільйони загиблих. По змовам я щось наплутав, вибачаюсь. Але гітлер досяг своєї мети в Судетах без війни.

Да я понял.
Но из-за "Ніколи знову" отдали Гитлеру Австрию, потом Судеты, потом и всю Чехословакию.
После всего этого он получил сильну поддержку народа и стал действительно фюрером. Ну и получил ресурсы и время для значительного усиления армии.
Стосовно нашої ситуації, то Захід, як і тоді, намагається уникнути третьої світової. Що буде далі, ніхто не знає, може завтра путін таки здохне, і все закінчиться, бо сучасній молоді всі ці дідивоювали, як і ця війна, глибоко до дупи.

Это само собой. Но кроме страха перед ЯО РФ, думаю, всё же срабатывают и глобальные расчёты, о которых тут писали.
А Путин с нашей войной сильно просчитался. Он рассчитывал на лёгкую победу "за 3 дня". Это сильно укрепило бы его позиции как "фюрера" + вызвало бы сильную волну ура-патриотизма. Гораздо сильнее, чем Грузия и Крым - Грузия слишком мала, а Крым достался мирно. Лёгкая военная победа над Украиной это было бы событие для многих россиян и, возможно, повлияло бы даже на сучасну молодь, по крайней мере, на часть.
Такая война, как есть, может вызвать обратную реакцию. А, может, и уже вызывает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:02

"США прогнозують удар Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/1/7477653/

"Іран випустив ракети по Ізраїлю"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/1/7477689/

"локальный" конфликт(с)...
Прохожий
 
Повідомлень: 13865
З нами з: 05.06.13
Подякував: 913 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:08

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:бо сучасній молоді всі ці дідивоювали, як і ця війна, глибоко до дупи
немецкая версия дедывоевали
[youtube]ZykfNAwexP0...

Такое видео, не понимая слов, смотреть не годится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10155101561015710158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, Velz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 792978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3541)
01.10.2024 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.