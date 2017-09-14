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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09
Успіх написав:
Де ваші коменти/поради - що робити?
бери си раки/мнєсо/креветки/илітний алкоголь/ганджубас/налитих цицькато-сракастих-хтивих бабисьок, стирчи, а по-тому не бери дурного до магєли а тіжкого до ренців
а якщо не стєгниш по грошах-возьми си 3 літри опілля жигулівськєго і пихни якої самокрутки-то єст вєнце файне https://www.youtube.com/watch?v=cZpNpqHW_Kk
Востаннє редагувалось jump
в Вів 01 жов, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:12
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