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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10155101561015710158

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Де ваші коменти/поради - що робити?


бери си раки/мнєсо/креветки/илітний алкоголь/ганджубас/налитих цицькато-сракастих-хтивих бабисьок, стирчи, а по-тому не бери дурного до магєли а тіжкого до ренців :lol:

а якщо не стєгниш по грошах-возьми си 3 літри опілля жигулівськєго і пихни якої самокрутки-то єст вєнце файне :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=cZpNpqHW_Kk
Востаннє редагувалось jump в Вів 01 жов, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:12

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