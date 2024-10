Die Tränen greiser Kinderschar

Ich zieh sie auf ein weißes Haar

Werf in die Luft die nasse Kette

Und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte

Keine Sonne die mir scheint

Keine Brust hat Milch geweint

In meiner Kehle steckt ein Schlauch

Hab keinen Nabel auf dem Bauch

Mutter, Mutter

Mutter, Mutter

Ich durfte keine Nippel lecken

Und keine Falte zum Verstecken

Niemand gab mir einen Namen

Gezeugt in Hast und ohne Samen

Der Mutter, die mich nie geboren

Hab ich heute Nacht geschworen

Ich werd ihr eine Krankheit schenken

Und sie danach im Fluss versenken

Mutter, Mutter

Mutter, Mutter

Mutter, Mutter

Mutter, Mutter

In ihren Lungen wohnt ein Aal

Auf meiner Stirn ein Muttermal

Entferne es mit Messers Kuss

Auch wenn ich daran sterben muss

Mutter, Mutter

Mutter, Mutter

In ihren Lungen wohnt ein Aal

Auf meiner Stirn ein Muttermal

Entferne es mit Messers Kuss

Auch wenn ich verbluten muss

Mutter

Oh gib mir Kraft

Mutter, Mutter

Oh gib mir Kraft

Mutter, Mutter

Oh gib mir Kraft

Mutter, Mutter

Oh gib mir Kraft