detroytred написав:Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись) Але я питав: 1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції? 2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?
Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!
detroytred написав:Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись) Але я питав: 1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції? 2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?
Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!
Це ти тут на форумі такий дєрзкій, рєзкій, як срачка
А в реалі. Скористайся порадами поважного пана холява
detroytred написав:Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись) Але я питав: 1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції? 2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?
Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!
За таких обставин звісно не поспішати. Без документів нема підстав для рапорта. Будуть документи, тоді вже писати.
Знати мало, потрібно мати факт -- фактичну відмову, ігнор стосовно власного рапорта. І тільки тоді по факту дивитись, що робити далі.
А трубити в інстанції, не маючи фактажу, це буде ні про що... Холостий постріл))
Игорь Алексеевич написав:Пишут более 400 ракет по всему Израилю.
в 4 цели. это ппц какое должно быть пво что бы не пробили.
на 400 ракет и должно быть... Ну или авто-зенитки чуть ли не каждом доме. Но пишут, что меньше сотни сбить удалось
*Ну-с... фейерверк удался... Просто заголовки новостей...
КСИР заявил, что в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона... а также 20!!! самолетов Ф-35... (на самом деле стопиццот)...
По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство...
Израиль... посмотрев на концерт...
Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана... "Воздушное пространство открыто. Взлёты и посадки самолётов будут возобновлены в ближайшее время"...
"Медики и фельдшеры осматривают места, подвергшиеся ракетным ударам. В настоящее время нет сообщений о пострадавших в результате обстрела, за исключением мелких травм от осколков или падений по пути в убежища"...
От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)
detroytred написав:Знати мало, потрібно мати факт -- фактичну відмову
Фактична відмова по рапортам - всім навколо!(по всіх підрозділах нашої бригади!) Але так - на словах доказати не зможу.
Думав просто, зателефонувати на гарячку самому(чи дружині) не казати свого прізвища, але розказати усю ситуацію і назвати прізвище комбрига! Щоб наперед його "поставили на місце"/чи звільнили за таку куєту! Бо така куєта вже триває майже пів року!!!
detroytred написав:Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись) Але я питав: 1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції? 2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?