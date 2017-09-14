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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10157101581015910160>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:13

  tester7336 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пишут более 400 ракет по всему Израилю.


в 4 цели. это ппц какое должно быть пво что бы не пробили.

на 400 ракет и должно быть... Ну или авто-зенитки чуть ли не каждом доме. Но пишут, что меньше сотни сбить удалось :(
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:16

Не поспішати поперед батька...?

  detroytred написав:Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.

Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись)
Але я питав:
1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції?
2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?

Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:19

  Успіх написав:
  detroytred написав:Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.

Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись)
Але я питав:
1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції?
2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?

Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!

Це ти тут на форумі такий дєрзкій, рєзкій, як срачка

А в реалі.
Скористайся порадами поважного пана холява
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:28

  Успіх написав:
  detroytred написав:Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.

Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись)
Але я питав:
1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції?
2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?

Бо ХТО САМЕ "винуватець" - то я вже знаю - це комбриг!

За таких обставин звісно не поспішати.
Без документів нема підстав для рапорта.
Будуть документи, тоді вже писати.

Знати мало, потрібно мати факт -- фактичну відмову, ігнор стосовно власного рапорта.
І тільки тоді по факту дивитись, що робити далі.

А трубити в інстанції, не маючи фактажу, це буде ні про що...
Холостий постріл))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:33

За крок до перевороту думок©

  Velz написав:"человеку,который медлит с выбором-достанется выбор,сделанный обстоятельствами"
Це точно!
Я мав тимчасовий шанс на початку 2023 звільнитись, але ще надіявся на "чесність" держави і іншу схожу куєту.
Ще мав надію на краще...

А зараз, наче хочу застрибнути в останній вагон...
  Velz написав:Ждите 5 ноября,пан Успих. Осталось 35 дней. Эта дата гораздо важнее всех тех событий,что были до этого.Я тоже жду. Очень жду
Якщо не буде вимахуватись і розтягувати час комбриг, то 5го листопада, я вже можу здавати зброю ;)
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
  tester7336 написав:Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами

Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

Пишут более 400 ракет по всему Израилю.
Как бы сегодня не началась 3 мировая?
Думаю Завтра Израиль может объявить войну Ирану...
Ближний Восток может охватить этой войной весь мир.

https://mind.ua/news/20279619-iran-zdij ... -e-priloti
The Jerusalem Post отредактировал свою новость о 400 ракетах, запущенных Ираном по Израилю - теперь в публикации говорится о 181 ракете
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:36

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пишут более 400 ракет по всему Израилю.


в 4 цели. это ппц какое должно быть пво что бы не пробили.

на 400 ракет и должно быть... Ну или авто-зенитки чуть ли не каждом доме. Но пишут, что меньше сотни сбить удалось :(


*Ну-с... фейерверк удался...
Просто заголовки новостей...

КСИР заявил, что в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона... а также 20!!! самолетов Ф-35... (на самом деле стопиццот)...

По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство...

Израиль... посмотрев на концерт...

Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана... "Воздушное пространство открыто. Взлёты и посадки самолётов будут возобновлены в ближайшее время"...

"Медики и фельдшеры осматривают места, подвергшиеся ракетным ударам. В настоящее время нет сообщений о пострадавших в результате обстрела, за исключением мелких травм от осколков или падений по пути в убежища"...

От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:37

  pesikot написав:
  Velz написав:Хороший совет

Ждите 5 ноября. Осталось 35 дней. Эта дата гораздо важнее всех тех событий,что были до этого.Я тоже жду. Очень жду. .

а что такого будет после 5 ноября ?
Путин сдохнет, шо ли ?
05.11. - Guy Fawkes' Night :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:41

Як добитись правди?

  detroytred написав:Знати мало, потрібно мати факт -- фактичну відмову
Фактична відмова по рапортам - всім навколо!(по всіх підрозділах нашої бригади!)
Але так - на словах доказати не зможу.

Думав просто, зателефонувати на гарячку самому(чи дружині) не казати свого прізвища, але розказати усю ситуацію і назвати прізвище комбрига!
Щоб наперед його "поставили на місце"/чи звільнили за таку куєту!
Бо така куєта вже триває майже пів року!!!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.

Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись)
Але я питав:
1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції?
2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ N 531
Про затвердження Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України
Подавати після того як будуть всі документи.
Самі оригінали документів краще хай лежать вдома. Подавайте копії.
Самостійно напряму - як тільки у вас будуть копії документів.
Якщо можете дізнатися адрес бригади в системі СЕДО - через Армія+.
Почтою - на наступний день.
"піднімати кіпіш" - через 14 (а не 30) днів з моменту подачі через Армія+ або доставки рекомендованого листа з описом поштою.
candle645
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