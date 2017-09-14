RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10157101581015910160

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:42

  detroytred написав:От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)


виходить кацапам нормальні ракети поставляли а собі хлопушки оставили?
цікаве кіно.
чи кацапи та наші партнери просто щоки надували кажучи про поставки іранської балістики?
tester7336
 
Повідомлень: 348
З нами з: 30.06.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:43

  Успіх написав:Якщо не буде вимахуватись і розтягувати час комбриг, то 5го листопада, я вже можу здавати зброю ;)

Вы про отпуск,правильно?
Или таки нашли способ отскочить по закону? Если да, то респектище. Домой во Львов,и гребись оно конем.
Velz
 
Повідомлень: 70
З нами з: 11.09.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:47

  tester7336 написав:
  detroytred написав:От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)


виходить кацапам нормальні ракети поставляли а собі хлопушки оставили?
цікаве кіно.
чи кацапи та наші партнери просто щоки надували кажучи про поставки іранської балістики?

Да це я таке бачення знайшов.
Так воно чи ні - хто зна.

Бо відео наче є повний пробой ППО. Купи ракет кудись падають.
Хз як воно справді там.
detroytred
 
Повідомлень: 30483
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:47

Ворог був під носом, а ти не дав йому по носі!©

  pesikot написав:А в реалі
А в реалі - ти НЕ пішов ні в ТРО, ні на фронт, коли ворог вже був майже на твоєму порозі!!!
А міг героїчно дати ворогу по носі!!!

Але ти вибрав шлях боягуза...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:48

Думаю в ближ. часы Израиль ответит авиацией. Но это не палестина Ливан. Иран может и сбивать их.
Всё будет зависить от США, Саудовской Аравии, Эмиратов, Египта.
Ещё что скажет Китай, который и ждёт развязки по Тайваню.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8358
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:51

DeepState: Росіяни окупували Вугледар
https://informator.ua/uk/deepstate-rosi ... i-vugledar
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8358
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:54

  Успіх написав:
  pesikot написав:А в реалі
А в реалі - ти НЕ пішов ні в ТРО, ні на фронт, коли ворог вже був майже на твоєму порозі!!!
А міг героїчно дати ворогу по носі!!!

Але ти вибрав шлях боягуза...

Але не я зараз бігаю з піджатим хвостом і не пишу в СпортЛото

А ти хочеш збігти

То ж, ти сам обрав шлях сцикла, замість зрозуміти що, як, де, коли, в якій формі потрібно подавати рапорти

Ти, зі своїми 9 класами, це так і не зрозумів

Пиши далі, в СпортЛото
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:55

За крок до... ©

  Velz написав:
  Успіх написав:Якщо не буде вимахуватись і розтягувати час комбриг, то 5го листопада, я вже можу здавати зброю ;)

Вы про отпуск,правильно?
Или таки нашли способ отскочить по закону? Если да, то респектище. Домой во Львов,и гребись оно конем.

Я про законний спосіб! ;)

Тільки загвоздка у майбутньому підписанні рапорта комбрига(по відгукам солдат з різних підрозділів)

А "і гребісь оно конем" - це 100%!!! - особливо таке відчуття виникає, коли дивишся на весь цей масштабний бардак і... на цинічні дописи Будівельника і Флер(і Ко) які НІКОЛИ не думали і близько, щоб захищати свою країну... - а лише фальшиво надували свої псевдопатріотичні щоки!
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 жов, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:56

  Успіх написав:
  Успіх написав:Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть... :shock: 🤬🤬🤦

То що в такому випадку робити?

Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?

Де ваші коменти/поради - що робити?

Шанрвний, судячі з ваших дописів у вас був мільон і одна можливість сильно знизити ризики для свого здоровля. А в мене враження що ви бажаєте отримати всі гроші до яких можливо дотягнутись. Чим це скінчиться всі знають.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10157101581015910160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645, Mimohod, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 793174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6888)
01.10.2024 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.