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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:42
detroytred написав:
От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)
виходить кацапам нормальні ракети поставляли а собі хлопушки оставили?
цікаве кіно.
чи кацапи та наші партнери просто щоки надували кажучи про поставки іранської балістики?
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tester7336
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:43
Успіх написав:
Якщо не буде вимахуватись і розтягувати час комбриг, то 5го листопада, я вже можу здавати зброю
Вы про отпуск,правильно?
Или таки нашли способ отскочить по закону? Если да, то респектище. Домой во Львов,и гребись оно конем.
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Velz
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:47
tester7336 написав: detroytred написав:
От себя добавлю, посмотрев некоторые видео... Это хлопушки а не ракеты...* (С)
виходить кацапам нормальні ракети поставляли а собі хлопушки оставили?
цікаве кіно.
чи кацапи та наші партнери просто щоки надували кажучи про поставки іранської балістики?
Да це я таке бачення знайшов.
Так воно чи ні - хто зна.
Бо відео наче є повний пробой ППО. Купи ракет кудись падають.
Хз як воно справді там.
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detroytred
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:47
pesikot написав:
А в реалі
А в реалі - ти НЕ пішов ні в ТРО, ні на фронт, коли ворог вже був майже на твоєму порозі!!!
А міг героїчно дати ворогу по носі!!!
Але ти вибрав шлях боягуза...
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:48
Думаю в ближ. часы Израиль ответит авиацией. Но это не палестина Ливан. Иран может и сбивать их.
Всё будет зависить от США, Саудовской Аравии, Эмиратов, Египта.
Ещё что скажет Китай, который и ждёт развязки по Тайваню.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:51
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:55
Velz написав: Успіх написав:
Якщо не буде вимахуватись і розтягувати час комбриг, то 5го листопада, я вже можу здавати зброю
Вы про отпуск,правильно?
Или таки нашли способ отскочить по закону? Если да, то респектище. Домой во Львов,и гребись оно конем.
Я про законний спосіб!
Тільки загвоздка у майбутньому підписанні рапорта комбрига(по відгукам солдат з різних підрозділів)
А "і гребісь оно конем" - це 100%!!! - особливо таке відчуття виникає, коли дивишся на весь цей масштабний бардак і... на цинічні дописи Будівельника і Флер(і Ко) які НІКОЛИ не думали і близько, щоб захищати свою країну... - а лише фальшиво надували свої псевдопатріотичні щоки!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 01 жов, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Успіх
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:56
Успіх написав: Успіх написав:
Тож ще наступне:
(раніше я вже про це писав, а тут ще більше підтвердилось)
2. Годину тому дізнався, що мій побратим(тут найкращий друг) сьогодні говорив з комдівом про подання рапорта(а він теж хоче подати рапорт на звільнення) і йому комдів відповів, що марно подавати рапорт, бо його і так не підпишуть...
🤬🤬🤦
То що в такому випадку робити?
Вже трубити у всі труби(на гарячу лінію Міністерства оборони і т.п.) і називати бригаду і прізвише винуватця?(а це комбриг не хоче підписувати)
Чи ще почекати, коли я подам рапор - а тоді вже "трубити у всі труби"?
Де ваші коменти/поради - що робити?
Шанрвний, судячі з ваших дописів у вас був мільон і одна можливість сильно знизити ризики для свого здоровля. А в мене враження що ви бажаєте отримати всі гроші до яких можливо дотягнутись. Чим це скінчиться всі знають.
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Mimohod
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01
Mimohod написав:
А в мене враження що
Помиляєтесь!
Бо я десь з третього місяця повномасштабки почав писати: "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
Жодні гроші вам не замінять втрачених 31міс повноцінного життя!!!
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01
З Днем Захисників! Живими і здоровими вернутись.
Вроді ніхто сьогодні і не вітав.
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Ой+
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