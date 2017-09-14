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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10159101601016110162>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01

  Успіх написав:Жодні гроші вам не замінять втрачених 31міс повноцінного життя!!!
100500%
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:04

Диванний штурмовик форумних баталій)))

  pesikot написав:обрав шлях сцикла
Нарешті ти про себе правильно написав!

Бо до воїна, який 31місяць на фронті - це ніяким боком і близько!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:08

  Ой+ написав:З Днем Захисників! Живими і здоровими вернутись.
Вроді ніхто сьогодні і не вітав.

Дякую!
Та Ірина не забула ;)
  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Сьогодні - день тих, завдяки кому всі ми досі живі, завдяки кому Україна досі існує!

Вітаю всіх Захисників та Захисниць України!

Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення!
Зображення

Дякуємо!😘
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:19

  candle645 написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Звісно, що писати рапорт.
Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту.
Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор.
І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.

Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього.
Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони.
А рішення приймати вам.

Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись)
Але я питав:
1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції?
2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ N 531
Про затвердження Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України
Подавати після того як будуть всі документи.
Самі оригінали документів краще хай лежать вдома. Подавайте копії.
Самостійно напряму - як тільки у вас будуть копії документів.
Якщо можете дізнатися адрес бригади в системі СЕДО - через Армія+.
Почтою - на наступний день.
"піднімати кіпіш" - через 14 (а не 30) днів з моменту подачі через Армія+ або доставки рекомендованого листа з описом поштою.
Дякую.
Та я вже тут багато "справок навів"))
1. Самостійно на пряму - можу лише своєму командиру/комбату - а далі він йде далі "по щаблях"
2. Поштою - кажуть, що теж марно...
3. Через Армію+ - особисто заходив, то там рапорти є тільки на відпустку і ще там декілька, а того, що мені потрібно - нема!(а на гарячці сказали, що може колись додадуть і такий рапорт🤦)

Тож ЄДИНИЙ правильний спосіб, який підказав адвокат знайомого і на гарячій лінії - це подавати ДВА однакових рапорта!
І щоб на двох рапортах поставив "найближчий" командир дату і підпис!
І, вже тоді, якщо минає 30днів, а йде ігнор - телефонувати на гарячу лінію і вони(по їх словах) вже мають брати начальство за сра ку! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:20

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:21

  Игорь Алексеевич написав:DeepState: Росіяни окупували Вугледар
https://informator.ua/uk/deepstate-rosi ... i-vugledar

Ну зато Курськ наш.
Чи не наш?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:25

  Успіх написав:
  Mimohod написав:А в мене враження що
Помиляєтесь!
Бо я десь з третього місяця повномасштабки почав писати: "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©

Жодні гроші вам не замінять втрачених 31міс повноцінного життя!!!


Спасибо вам,пан Успих, что защищали все это время и меня в том числе.Желаю вам скорейшего дембеля и успишной комерции в славном городе Львове!
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:27

  Velz написав:
  Успіх написав:
  Mimohod написав:А в мене враження що
Помиляєтесь!
Бо я десь з третього місяця повномасштабки почав писати: "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©

Жодні гроші вам не замінять втрачених 31міс повноцінного життя!!!


Спасибо вам,пан Успих, что защищали все это время и меня в том числе.Желаю вам скорейшего дембеля и успишной комерции в славном городе Львове!
Щиро дякую!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:36

Будем на дембелі - зайдем на каву ;)

  Bobua написав:Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...


Флер
Будівельник
Песікіт
Василь-Рівне
І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...

А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Жодні гроші вам не замінять втрачених 31міс повноцінного життя!!!

На таки як ви фронт тримається, так шо продовжуйте тримать. Більше крім дякую сказати нічого.
Mimohod
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