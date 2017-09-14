detroytred написав:Звісно, що писати рапорт. Щоб, як мінімум, особисто отримати конкретний результат на подання саме свого рапорту. Хоч відмову, хоч підпис, хоч ігнор. І побачити на якому щаблі відбулася зупинка. Хто конкретно взяв на себе відповідальність ігнорити або відмовляти по рапорту.
Отже ж ви абсолютно нічого протизаконного не робите, подаючи рапорт, коли маєте законні підстави для нього. Пишіть. Маєте повне право. Таке бачення зі сторони. А рішення приймати вам.
Та писати рапорт - я обов'язково буду!(просто ще чекаю документи, які мають бути вже цього місяця і по яких можна буде звільнитись) Але я питав: 1. Чи ВЖЕ піднімати кіпіш/трубити у всі інстанції? 2. Чи вже потім, як подам рапорт і пройде 30днів, а надумає комбриг ігнорити рапорт?
Дякую. Та я вже тут багато "справок навів")) 1. Самостійно на пряму - можу лише своєму командиру/комбату - а далі він йде далі "по щаблях" 2. Поштою - кажуть, що теж марно... 3. Через Армію+ - особисто заходив, то там рапорти є тільки на відпустку і ще там декілька, а того, що мені потрібно - нема!(а на гарячці сказали, що може колись додадуть і такий рапорт🤦)
Тож ЄДИНИЙ правильний спосіб, який підказав адвокат знайомого і на гарячій лінії - це подавати ДВА однакових рапорта! І щоб на двох рапортах поставив "найближчий" командир дату і підпис! І, вже тоді, якщо минає 30днів, а йде ігнор - телефонувати на гарячу лінію і вони(по їх словах) вже мають брати начальство за сра ку!
Bobua написав:Дідько... Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль. На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
Флер Будівельник Песікіт Василь-Рівне І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...
А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки