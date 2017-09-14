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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10159101601016110162

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:43

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:44

  tester7336 написав:Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами

Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

І знову підкований Соскін як у воду глядів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:51

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...


Флер
Будівельник
Песікіт
Василь-Рівне
І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...

А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки :lol: :mrgreen:


Как воевать,где воевать,сколько воевать и воевать ли вообще-должны решать те, кто воюет. остальному охлосу сидеть смирно и не мельтешить- кто бы не пришел,все равно отгребут за базар,хе-хе..
Velz
 
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  #<1 ... 10159101601016110162
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