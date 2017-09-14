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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:43
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greenozon
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:44
tester7336 написав:Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами
Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.
І знову підкований Соскін як у воду глядів.
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flyman
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:51
Успіх написав: Bobua написав:
Дідько...Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль
.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
Флер
Будівельник
Песікіт
Василь-Рівне
І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...
А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки
Как воевать,где воевать,сколько воевать и воевать ли вообще-должны решать те, кто воюет. остальному охлосу сидеть смирно и не мельтешить- кто бы не пришел,все равно отгребут за базар,хе-хе..
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