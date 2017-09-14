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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10159101601016110162

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:43

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:44

  tester7336 написав:Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами

Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

І знову підкований Соскін як у воду глядів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:51

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...


Флер
Будівельник
Песікіт
Василь-Рівне
І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...

А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки :lol: :mrgreen:


Как воевать,где воевать,сколько воевать и воевать ли вообще-должны решать те, кто воюет. остальному охлосу сидеть смирно и не мельтешить- кто бы не пришел,все равно отгребут за базар,хе-хе..
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 23:54

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:..............
Такое видео, не понимая слов, смотреть не годится.

Die Tränen greiser Kinderschar
Ich zieh sie auf ein weißes Haar
..............
Mutter, Mutter
Oh gib mir Kraft

Спасибо, но понятнее стало ненамного. :)
Понятно, что против войны, но войны бывают разные. Мы тоже не просили войну. А такую песню. по-моему, могут петь и те немцы, которые требуют сократить поставки оружия нам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 23:54

Успіх
будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки

Мій не треба?
Я і час можу вказати, щоб я точно був, щоб не марно їздив.
Але це якось не працює. у Ангеліни хотів спитати куди підʼїхати щоб показати доходи і податки (вона казала, що їй в школі психологом стільки не пропонували, то тому це якась неправда) так закрила особисті. Не бажає розібратись в питанні.
Ще один підвальний без ПВА питав коли я продовжу захищати державу.
Я кажу «так я вже!! Давай зі мною! Я заїду в твій підвал забрати!»
Каже «почекай, я поки зайнятий, дрочу на філіпінку».
Сам не розумію, в чому справа.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 00:03

  detroytred написав:............
Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана... "Воздушное пространство открыто. Взлёты и посадки самолётов будут возобновлены в ближайшее время"...
.............

Израиль-то открыл, но летают туда (во всяком случае из Европы) только израильские компании. Европа уже пару недель назад отменила полёты над Израилем, Иорданией, Ливаном, может, ещё какие-то, точно не скажу.
Позвонил знакомым в Израиль. Говорят, что прошло нормально, но просидели почти целый день... в напряжении. И ждут, что будет завтра. Завтра вечером у них Рош-га-Шана (Новый год), собирались отмечать...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 00:21

  Hotab написав:Успіх
будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки

Мій не треба?
Я і час можу вказати, щоб я точно був, щоб не марно їздив.
Але це якось не працює. у Ангеліни хотів спитати куди підʼїхати щоб показати доходи і податки (вона казала, що їй в школі психологом стільки не пропонували, то тому це якась неправда) так закрила особисті. Не бажає розібратись в питанні.
Ще один підвальний без ПВА питав коли я продовжу захищати державу.
Я кажу «так я вже!! Давай зі мною! Я заїду в твій підвал забрати!»
Каже «почекай, я поки зайнятий, дрочу на філіпінку».
Сам не розумію, в чому справа.



О, халамиднику не сподобалось що я пишу. Скаржиться))
Так а що неправда?
52+ рочки хлопчику. . Багато років ніхто не дає, не сприймає, не цінує. Бо жлоб . Вирішило , що хтось дуже бідний дасть за миску рису. (Отакий мрійливий мастурбатор)
Але невдача, в бідні філіпіни не випускають. Тому поки по фото. Тримаємо за нього кулачки. Він свої вже натер
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 00:33

  Bobua написав:............
Дідько...
Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.
На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...

lapay сегодня вспоминал: "ніколи знову".
Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны".
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
Потому что ту войну пережили и перестрадали.
Практически не было семей, где кто-то не воевал - отец, муж, брат и, думаю, мало было, где никто не погиб. Да и женщины... У меня одна тётка была медсестрой в военном госпитале (фронтовом, не в тылу), другая - телеграфистка в блокаду в штабе ЛВО, мама была в эвакуации сначала в Сталинграде, потом на Алтае. Да и в тылу было не сладко.
А сейчас достаточно много людей, которые живут почти так же, как до войны. Да и наши сегодняшние беженцы это не эвакуированные в ту войну. Поэтому и сегодня есть достаточно таких, которые "підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони".
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 00:42

  ЛАД написав:Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны".
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).


Те же мысли. Помню те старики что были реальными фронтовиками говорили "что угодно, но только НЕ война". На вопросы "почему" и "как оно на войне" в основном молчали. Я тогда ребенком еще удивлялся - вот странно там же геройство и подвиги об этом ведь во всех книжках написано. Глупый был, зато сейчас уже есть прививка от телемарафона, четкое ощущнение "где то это уже было".
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