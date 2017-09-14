Додано: Сер 02 жов, 2024 00:33

Bobua написав: ............

Дідько...

Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.

На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості... ............Дідько...Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль.На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...

сегодня вспоминал: "ніколи знову".Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны".Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).Потому чтовойну пережили и перестрадали.Практически не было семей, где кто-то не воевал - отец, муж, брат и, думаю, мало было, где никто не погиб. Да и женщины... У меня одна тётка была медсестрой в военном госпитале (фронтовом, не в тылу), другая - телеграфистка в блокаду в штабе ЛВО, мама была в эвакуации сначала в Сталинграде, потом на Алтае. Да и в тылу было не сладко.А сейчас достаточно много людей, которые живут почти так же, как до войны. Да и наши сегодняшние беженцы это не эвакуированные в ту войну. Поэтому и сегодня есть достаточно таких, которые "підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони".