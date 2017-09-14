Bobua написав:Дідько... Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль. На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
Флер Будівельник Песікіт Василь-Рівне І інші "розчаровані"... які за тривалу війну до останньої верби...
А будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки
Как воевать,где воевать,сколько воевать и воевать ли вообще-должны решать те, кто воюет. остальному охлосу сидеть смирно и не мельтешить- кто бы не пришел,все равно отгребут за базар,хе-хе..
ЛАД написав:.............. Такое видео, не понимая слов, смотреть не годится.
Die Tränen greiser Kinderschar Ich zieh sie auf ein weißes Haar .............. Mutter, Mutter Oh gib mir Kraft
Спасибо, но понятнее стало ненамного. Понятно, что против войны, но войны бывают разные. Мы тоже не просили войну. А такую песню. по-моему, могут петь и те немцы, которые требуют сократить поставки оружия нам.
будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки
Мій не треба? Я і час можу вказати, щоб я точно був, щоб не марно їздив. Але це якось не працює. у Ангеліни хотів спитати куди підʼїхати щоб показати доходи і податки (вона казала, що їй в школі психологом стільки не пропонували, то тому це якась неправда) так закрила особисті. Не бажає розібратись в питанні. Ще один підвальний без ПВА питав коли я продовжу захищати державу. Я кажу «так я вже!! Давай зі мною! Я заїду в твій підвал забрати!» Каже «почекай, я поки зайнятий, дрочу на філіпінку». Сам не розумію, в чому справа.
detroytred написав:............ Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана... "Воздушное пространство открыто. Взлёты и посадки самолётов будут возобновлены в ближайшее время"... .............
Израиль-то открыл, но летают туда (во всяком случае из Европы) только израильские компании. Европа уже пару недель назад отменила полёты над Израилем, Иорданией, Ливаном, может, ещё какие-то, точно не скажу. Позвонил знакомым в Израиль. Говорят, что прошло нормально, но просидели целый вечер... в напряжении. И ждут, что будет завтра. Завтра вечером у них Рош-га-Шана (Новый год), собирались отмечать...
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 жов, 2024 01:39, всього редагувалось 1 раз.
будьте такі ласкаві, а скиньте свої домашні адресочки
Мій не треба? Я і час можу вказати, щоб я точно був, щоб не марно їздив. Але це якось не працює. у Ангеліни хотів спитати куди підʼїхати щоб показати доходи і податки (вона казала, що їй в школі психологом стільки не пропонували, то тому це якась неправда) так закрила особисті. Не бажає розібратись в питанні. Ще один підвальний без ПВА питав коли я продовжу захищати державу. Я кажу «так я вже!! Давай зі мною! Я заїду в твій підвал забрати!» Каже «почекай, я поки зайнятий, дрочу на філіпінку». Сам не розумію, в чому справа.
О, халамиднику не сподобалось що я пишу. Скаржиться)) Так а що неправда? 52+ рочки хлопчику. . Багато років ніхто не дає, не сприймає, не цінує. Бо жлоб . Вирішило , що хтось дуже бідний дасть за миску рису. (Отакий мрійливий мастурбатор) Але невдача, в бідні філіпіни не випускають. Тому поки по фото. Тримаємо за нього кулачки. Він свої вже натер
Bobua написав:............ Дідько... Як же ж хочеться спіймати в тилу когось такого з мільйонів “впевнених/розчарованих”, що й досі ні годинки за ці 31міс не були на нулі. Байдуже кого. Блогера, депутата, тецекашника, тилового військ.щура -- але спіймати, відірвати від “заробітків на крові”, і гнати копняками на нуль. На нулі, поміж зливи смертоносних скалок, куль, вибухів і гудіння летючих падл -- так не вистачає впевненості й зачарованості...
lapay сегодня вспоминал: "ніколи знову". Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны". Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение). Потому что ту войну пережили и перестрадали. Практически не было семей, где кто-то не воевал - отец, муж, брат и, думаю, мало было, где никто не погиб. Да и женщины... У меня одна тётка была медсестрой в военном госпитале (фронтовом, не в тылу), другая - телеграфистка в блокаду в штабе ЛВО, мама была в эвакуации сначала в Сталинграде, потом на Алтае. Да и в тылу было не сладко. А сейчас достаточно много людей, которые живут почти так же, как до войны. Да и наши сегодняшние беженцы это не эвакуированные в ту войну. Поэтому и сегодня есть достаточно таких, которые "підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони".
ЛАД написав:Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны". Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
Те же мысли. Помню те старики что были реальными фронтовиками говорили "что угодно, но только НЕ война". На вопросы "почему" и "как оно на войне" в основном молчали. Я тогда ребенком еще удивлялся - вот странно там же геройство и подвиги об этом ведь во всех книжках написано. Глупый был, зато сейчас уже есть прививка от телемарафона, четкое ощущнение "где то это уже было".
«Негативный прогноз также отражает риск более прямой войны с Ираном, хотя это не входит в наш текущий базовый сценарий», — добавляет рейтинговое агентство (S&P), отмечая при этом сегодняшнюю ракетную атаку.
Глава МИД Ирана заявил, что ракетная атака станет последним словом, если Израиль «не спровоцирует дальнейшие ответные действия» Иран осуществил «самооборону» против Израиля, и его действия будут прекращены, если «израильский режим не решит спровоцировать дальнейшее возмездие», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем посте на X.
Несмотря на сотни ракет, единственными пострадавшими в Израиле были два человека, которые были легко ранены осколками в Тель-Авиве. Палестинец был убит осколками недалеко от Иерихона.
По всему Израилю были выявлены несколько мест падения ракет, в социальных сетях циркулируют изображения фрагментов ракет. Точное местоположение таких ударов и ущерб запрещены к публикации цензором Армии обороны Израиля.
На пресс-конференции Миллер (представитель Госдепартамента США) заявил, что американские партнеры помогли Израилю и США предотвратить атаку, но отказался назвать эти страны, заявив, что предоставит им самим говорить за себя.
Он решительно опровергает сообщения о том, что Иран передал США сообщение с предупреждением о готовящейся атаке незадолго до ее начала.
Пентагон сообщает, что сегодня вечером два эсминца ВМС США выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам, нацеленным на Израиль.
После запуска 180 баллистических ракет по Израилю верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в Twitter иллюстрацию большого подземного склада оружия, предупредив, что победа Тегерана близка. «Победа приходит от Аллаха, и она близка», — пишет он. На ломаном иврите Хаменеи публикует в Твиттере сообщение с угрозой, что «удары фронта восстания станут сильнее и болезненнее по изношенному и гниющему телу сионистского режима». Между тем, Корпус стражей исламской революции Ирана в своем заявлении, переданном информационным агентством ISNA, утверждает, что его целью стали «три военные базы» недалеко от Тель-Авива.