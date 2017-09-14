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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10160101611016210163

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 01:33

  katso написав:
  ЛАД написав:Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны".
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).


Те же мысли. Помню те старики что были реальными фронтовиками говорили "что угодно, но только НЕ война". На вопросы "почему" и "как оно на войне" в основном молчали. Я тогда ребенком еще удивлялся - вот странно там же геройство и подвиги об этом ведь во всех книжках написано. Глупый был, зато сейчас уже есть прививка от телемарафона, четкое ощущнение "где то это уже было".

О подвигах мечтают подростки. А война это грязь, пот и кровь.
"Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: "лейтенант"
звучит: "Налейте нам!"
И, зная топографию,
он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,
а просто - трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
грязь наворачивается на чeботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино."
Но это тоже у многих (большинства?) потеряно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 02:08

Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.
По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
Он отметил, что в городе — очень серьезные разрушения. Чтобы его отстроить, не хватит возможностей ни городского, ни государственного бюджета. Необходимо порядка 10 миллиардов долларов США.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/01/terehov-vernulsya-v-harkov-kuda-srazu-poehal-i-o-chem-dogovorilsya-v-ispanii/
Харьков, конечно, очень большой город, но Донбасс разрушен гораздо сильнее и денег нужно намного больше.
ЛАД
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6
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 03:56

  ЛАД написав:Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.
По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
Он отметил, что в городе — очень серьезные разрушения. Чтобы его отстроить, не хватит возможностей ни городского, ни государственного бюджета. Необходимо порядка 10 миллиардов долларов США.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/01/terehov-vernulsya-v-harkov-kuda-srazu-poehal-i-o-chem-dogovorilsya-v-ispanii/
Харьков, конечно, очень большой город, но Донбасс разрушен гораздо сильнее и денег нужно намного больше.
великі міста будуть поступово відновлюватися. Але загальна розруха залишиться . нема для кого відновлювати , населення не повернеться до попереднього рівня і нема гарантій , що не війна не почнеться знову.
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