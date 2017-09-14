ЛАД написав:Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны". Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
Те же мысли. Помню те старики что были реальными фронтовиками говорили "что угодно, но только НЕ война". На вопросы "почему" и "как оно на войне" в основном молчали. Я тогда ребенком еще удивлялся - вот странно там же геройство и подвиги об этом ведь во всех книжках написано. Глупый был, зато сейчас уже есть прививка от телемарафона, четкое ощущнение "где то это уже было".
О подвигах мечтают подростки. А война это грязь, пот и кровь. "Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! Что? Пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал: "лейтенант" звучит: "Налейте нам!" И, зная топографию, он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк, а просто - трудная работа, когда, черна от пота, вверх скользит по пахоте пехота. Марш! И в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног грязь наворачивается на чeботы весом хлеба в месячный паек. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино." Но это тоже у многих (большинства?) потеряно.
великі міста будуть поступово відновлюватися. Але загальна розруха залишиться . нема для кого відновлювати , населення не повернеться до попереднього рівня і нема гарантій , що не війна не почнеться знову.
ЛАД написав:Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26. По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
есть разница между "нужно" и "выделяется" - переменные из разных вселенных. Если бы вы сказали на Харьковскую область нашли те же 7 ярдов, такое сравнение имело бы смысл. А так получается сравнивается авто соседа с вашей мечтой. Конечно авто соседа будет в проигрыше своей убогостью и дешевизной.
ЛАД написав:Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.
вот гляньте войну в рф поддерживает именно ваше поколение
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.
ЛАД казав за пересічних. Які і несуть у всі століття тягар війни. Для можновладців війна частіше є розвагою або грою аля в шахи. Путло наявне не відноситься до пересічних.
Говорячи про те, як досягти миру, Подоляк зауважив, що не варто будувати ілюзії щодо намірів Росії чи можливості домовитись із країною-агресоркою. За його словами, є лише один спосіб припинити війну – "поставити справедливу крапку зараз". Необхідно примусити Кремль до того, щоб він зрозумів – воювати проти України буде надто дорого і до перемоги РФ це не приведе.
Кеп-очевидність... Феррарі гарне авто. Треба купувати.
Щоб оте зробити треба перш за все примусити-мотивувати не оркостан, а партнерів. Щоб вони допомогли примусити оркостан. Що для цього треба? Подоляк не сказав жодного слова. Бо. Це. Пряма. Функція. Його. Влади. І ніхто замість влади її не виконає.
Ну і звичайно треба в самій країні щось змінювати. Про це теж ні слова. Тільки про Феррарі...
Frant написав:Мінімальні ціни будуть, коли російські танки в другий раз будуть стояти під Києвом. А ризикі - найвищі. Українська бидло Ыліта з великим задоволенням віддає території взамін на владу. Це закінчується крахом держави. До того все йде. Поки що росіян не вдається спинити. В перспективі - тим більше не вдастся, при самостійних методах управління. Клоуни бояться показати, що вони влада. І не хочуть самі воювати і дітей своїх на війну відправляти не хочуть. І ротацію не бажають проводити. А балістичних ракет придурки не можуть зробити, надто складно для них. Дегенерати, придурки і клептократи, проби 999.
detroytred написав:треба в самій країні щось змінювати.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.
Предметом було що? "Молодь сміялася" над "лишь бы не было войны". Яку країну мав на увазі ЛАД, нехай уточнить.
Ви аргументували путлом. Але путло не пересічний.
Додали статистику рфії про відношення до ескалації війни. Де третина в усіх групах нейтральне відношення до ескалації. Тобто пофіг... Може й сміються. Але ключове -- що саме молодь в рашці наповнює добровільно рашовіська. Весело топає воювати.
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків. Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.