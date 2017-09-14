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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1016110162101631016410165>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 01:33

  katso написав:
  ЛАД написав:Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны".
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).


Те же мысли. Помню те старики что были реальными фронтовиками говорили "что угодно, но только НЕ война". На вопросы "почему" и "как оно на войне" в основном молчали. Я тогда ребенком еще удивлялся - вот странно там же геройство и подвиги об этом ведь во всех книжках написано. Глупый был, зато сейчас уже есть прививка от телемарафона, четкое ощущнение "где то это уже было".

О подвигах мечтают подростки. А война это грязь, пот и кровь.
"Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: "лейтенант"
звучит: "Налейте нам!"
И, зная топографию,
он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,
а просто - трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
грязь наворачивается на чeботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино."
Но это тоже у многих (большинства?) потеряно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 02:08

Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.
По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
Он отметил, что в городе — очень серьезные разрушения. Чтобы его отстроить, не хватит возможностей ни городского, ни государственного бюджета. Необходимо порядка 10 миллиардов долларов США.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/01/terehov-vernulsya-v-harkov-kuda-srazu-poehal-i-o-chem-dogovorilsya-v-ispanii/
Харьков, конечно, очень большой город, но Донбасс разрушен гораздо сильнее и денег нужно намного больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 03:56

  ЛАД написав:Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.
По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
Он отметил, что в городе — очень серьезные разрушения. Чтобы его отстроить, не хватит возможностей ни городского, ни государственного бюджета. Необходимо порядка 10 миллиардов долларов США.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/01/terehov-vernulsya-v-harkov-kuda-srazu-poehal-i-o-chem-dogovorilsya-v-ispanii/
Харьков, конечно, очень большой город, но Донбасс разрушен гораздо сильнее и денег нужно намного больше.
великі міста будуть поступово відновлюватися. Але загальна розруха залишиться . нема для кого відновлювати , населення не повернеться до попереднього рівня і нема гарантій , що не війна не почнеться знову.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:02

  ЛАД написав:Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.
По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:

есть разница между "нужно" и "выделяется" - переменные из разных вселенных. Если бы вы сказали на Харьковскую область нашли те же 7 ярдов, такое сравнение имело бы смысл. А так получается сравнивается авто соседа с вашей мечтой. Конечно авто соседа будет в проигрыше своей убогостью и дешевизной.
  ЛАД написав:Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.

вот гляньте войну в рф поддерживает именно ваше поколение
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:18

  Wirująświatła написав:путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.

ЛАД казав за пересічних.
Які і несуть у всі століття тягар війни.
Для можновладців війна частіше є розвагою або грою аля в шахи. Путло наявне не відноситься до пересічних.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:23

  detroytred написав:ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:29

Говорячи про те, як досягти миру, Подоляк зауважив, що не варто будувати ілюзії щодо намірів Росії чи можливості домовитись із країною-агресоркою. За його словами, є лише один спосіб припинити війну – "поставити справедливу крапку зараз". Необхідно примусити Кремль до того, щоб він зрозумів – воювати проти України буде надто дорого і до перемоги РФ це не приведе.

"Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси", – констатував Подоляк.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 74486.html

Кеп-очевидність...
Феррарі гарне авто. Треба купувати.

Щоб оте зробити треба перш за все примусити-мотивувати не оркостан, а партнерів. Щоб вони допомогли примусити оркостан.
Що для цього треба?
Подоляк не сказав жодного слова.
Бо. Це. Пряма. Функція. Його. Влади.
І ніхто замість влади її не виконає.

Ну і звичайно треба в самій країні щось змінювати. Про це теж ні слова.
Тільки про Феррарі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:36

  Frant написав:Мінімальні ціни будуть, коли російські танки в другий раз будуть стояти під Києвом. А ризикі - найвищі.
Українська бидло Ыліта з великим задоволенням віддає території взамін на владу.
Це закінчується крахом держави.
До того все йде.
Поки що росіян не вдається спинити. В перспективі - тим більше не вдастся, при самостійних методах управління. Клоуни бояться показати, що вони влада. І не хочуть самі воювати і дітей своїх на війну відправляти не хочуть. І ротацію не бажають проводити.
А балістичних ракет придурки не можуть зробити, надто складно для них. Дегенерати, придурки і клептократи, проби 999.
  detroytred написав:треба в самій країні щось змінювати.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🔵 ISW: рф, ймовірно, захопила Вугледар, але обвалу фронту не буде

Ймовірно, російські війська захопили Вугледар Донецької області. Втім, незрозуміло, як швидко окупанти можуть просунутися за містом найближчим часом.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 08:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.

Предметом було що?
"Молодь сміялася" над "лишь бы не было войны".
Яку країну мав на увазі ЛАД, нехай уточнить.

Ви аргументували путлом.
Але путло не пересічний.

Додали статистику рфії про відношення до ескалації війни.
Де третина в усіх групах нейтральне відношення до ескалації. Тобто пофіг... Може й сміються.
Але ключове -- що саме молодь в рашці наповнює добровільно рашовіська. Весело топає воювати.

До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
detroytred
 
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