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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 жов, 2024 08:54
Wirująświatła написав: detroytred написав:
ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее
своих бабушек и дедушек.
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
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Додано: Сер 02 жов, 2024 08:58
detroytred написав:
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
Примат написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее
своих бабушек и дедушек.
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:21
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.
Предметом було що?
"Молодь сміялася" над "лишь бы не было войны".
Яку країну мав на увазі ЛАД, нехай уточнить.
Ви аргументували путлом.
Але путло не пересічний.
Додали статистику рфії про відношення до ескалації війни.
Де третина в усіх групах нейтральне відношення до ескалації. Тобто пофіг... Може й сміються.
Але ключове -- що саме молодь в рашці наповнює добровільно рашовіська. Весело топає воювати.
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
"весело наповнює молодь", викупивши квитки на виліт на найближчі два місяці
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:28
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:33
Успіх
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
У випадку сзч це має бути останнім, що тебе повинно турбувати.
8-1. Комісія або міжвідомча комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або подання недостовірних даних про особу;
подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті комісії, які його надавали, або їх правонаступники.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:38
Wirująświatła написав:
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.
нормальная здоровая психика. эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц, которые перебьют друг друга в войнах, надеюсь
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:40
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эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,
Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:41
Успіх написав:
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
знакомому не дают убд. после ранения. его дочь даже бесплатно в школьной столовой поесть не может. командир сказал, "шо ви хитродупі, отримаєте убд після війни, як всі інші"
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:42
Успіх написав:
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
або УБД або СЗЧ, або-або, бути чи не бути, картина маслом "успішний Успіх в датському королівстві з черепом комбата на березі Каховського моря"
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:44
Бетон написав: Wirująświatła написав:
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.
нормальная здоровая психика. эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц, которые перебьют друг друга в войнах, надеюсь
тобто "пасіонарність"
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