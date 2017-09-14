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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:47
Hotab написав:Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,
Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения
есть тип мужиков, с бурлящей кровью, с неустойчивым влиянием тестостерона в голову. что-то наподобие аналогии бешенства матки. вроде хачей, которые удобряют чернозём в киевской и не только, областях. ну должна же эволюция убить их когда-нибудь, вместе с их вонючими детородными органами, чтобы не размножались ска
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Бетон
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:07
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,
Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения
есть тип мужиков, с бурлящей кровью, с неустойчивым влиянием тестостерона в голову. что-то наподобие аналогии бешенства матки. вроде хачей, которые удобряют чернозём в киевской и не только, областях. ну должна же эволюция убить их когда-нибудь, вместе с их вонючими детородными органами, чтобы не размножались ска
Тут теж такі були в часи козаччини. З того часу пасіонарність зменшилась.
Гумільов, думаю, мав рацію щодо життєвого циклу націй та цивілізацій.
Якщо брати цикл 1500 років і точку відліку Києвську Русь, то варіанти два, або зникнення, або поява нової групи людей з підвищеної пасіонарності, яка запустить процес по новому колу.
Якщо рахувати створення нації від часів Козаччини, то наразі мав би бути розквід пасіонарності і мали би будувати україно-арійську імперію та омивати чоботи успіхів на південному узбережжі Португалії та витирати їх об Атлантові стовби
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:18
flyman опыт из поколения в поколенье не передаётся. к счастью поколение которое хочет войны еще 5-10 лет и вымрет.
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