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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10162101631016410165

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 09:47

  Hotab написав:Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,


Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения

есть тип мужиков, с бурлящей кровью, с неустойчивым влиянием тестостерона в голову. что-то наподобие аналогии бешенства матки. вроде хачей, которые удобряют чернозём в киевской и не только, областях. ну должна же эволюция убить их когда-нибудь, вместе с их вонючими детородными органами, чтобы не размножались ска
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:07

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,


Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения

есть тип мужиков, с бурлящей кровью, с неустойчивым влиянием тестостерона в голову. что-то наподобие аналогии бешенства матки. вроде хачей, которые удобряют чернозём в киевской и не только, областях. ну должна же эволюция убить их когда-нибудь, вместе с их вонючими детородными органами, чтобы не размножались ска

Тут теж такі були в часи козаччини. З того часу пасіонарність зменшилась.
Гумільов, думаю, мав рацію щодо життєвого циклу націй та цивілізацій.
Якщо брати цикл 1500 років і точку відліку Києвську Русь, то варіанти два, або зникнення, або поява нової групи людей з підвищеної пасіонарності, яка запустить процес по новому колу.
Якщо рахувати створення нації від часів Козаччини, то наразі мав би бути розквід пасіонарності і мали би будувати україно-арійську імперію та омивати чоботи успіхів на південному узбережжі Португалії та витирати їх об Атлантові стовби
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:18

flyman опыт из поколения в поколенье не передаётся. к счастью поколение которое хочет войны еще 5-10 лет и вымрет.
Wirująświatła
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