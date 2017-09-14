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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:21
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
ЛАД казав за пересічних.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.
Предметом було що?
"Молодь сміялася" над "лишь бы не было войны".
Яку країну мав на увазі ЛАД, нехай уточнить.
Ви аргументували путлом.
Але путло не пересічний.
Додали статистику рфії про відношення до ескалації війни.
Де третина в усіх групах нейтральне відношення до ескалації. Тобто пофіг... Може й сміються.
Але ключове -- що саме молодь в рашці наповнює добровільно рашовіська. Весело топає воювати.
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
"весело наповнює молодь", викупивши квитки на виліт на найближчі два місяці
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:28
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:33
Успіх
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
У випадку сзч це має бути останнім, що тебе повинно турбувати.
8-1. Комісія або міжвідомча комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або подання недостовірних даних про особу;
подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті комісії, які його надавали, або їх правонаступники.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:40
Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,
Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:41
Успіх написав:
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
знакомому не дают убд. после ранения. его дочь даже бесплатно в школьной столовой поесть не может. командир сказал, "шо ви хитродупі, отримаєте убд після війни, як всі інші"
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:47
Hotab написав:Бетон
эволюция уничтожит поколения недоразвитых убийц,
Войны убивают не избирательно какие-то определенные поколения
есть тип мужиков, с бурлящей кровью, с неустойчивым влиянием тестостерона в голову. что-то наподобие аналогии бешенства матки. вроде хачей, которые удобряют чернозём в киевской и не только, областях. ну должна же эволюция убить их когда-нибудь, вместе с их вонючими детородными органами, чтобы не размножались ска
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:18
flyman опыт из поколения в поколенье не передаётся. Только внутри поколения. Дети у других детей учатся больше, чем у родителей и учителей вместе взятых. Отсюда конфликт "отцов и детей" К счастью поколение совков которое хочет войны еще 5-10 лет и вымрет. Тогда вопрос войны отпадёт сам собой.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:32
Бетон написав: Успіх написав:
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
знакомому не дают убд. после ранения. его дочь даже бесплатно в школьной столовой поесть не может. командир сказал, "шо ви хитродупі, отримаєте убд після війни, як всі інші"
Це ж не безкутна, яка за пару фоточок в пікселі щеий убд собі забацала
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:58
Успіх написав:
А тим часом, дронщиків періодично залучають до лопати))
(але добре, що хоч не в піхоту копати)
Тож, я пізніше прийду почитати...
А питання тут до всіх, а особливо до тутешніх юристів/адвокатів!
Все частіше чую, що хто пішов в сзч, тому скасують убд!
Правда/не правда?
Чи убд буде, але деякі пільги саме для сзчешників скасують?
Хто в темі?
Є такий закон?
Я бачу що у вас вже професійна деформація. Те що вас можуть вбити або покалічити вас лякає меньш ніж втрата якісь статусів та примарних пільг. Ну ну
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Додано: Сер 02 жов, 2024 11:01
*Дух Войны, выпущенный на свободу всегда формирует "новую нормальность", но его особенность в том, что загнать обратно его нельзя... Это связано с ключевой штукой:
Чтоб воевать сегодня нужно инвестировать в войну завтра... если инвестировать в войну завтра - она будет послезавтра...
Только ИСТОЩЕНИЕ духа войны приводит к итогам...
Война рождает Импульс, направленный вовне ценой внутренних сил... Дух войны бессмертен пока не угаснет сам за счет истощения...
Импульс можно прервать... вовне... тогда он ударит вовнутрь... его можно только перенаправить... Но никто не хочет быть следующим...
Война, начавшаяся в 14м году... уже к 16му году стала окопной и далекой, родив новую нормальность...
Так и сейчас...
Суть ноября в том, что система найдет новый баланс и тогда возникнет потребность новой легитимности новой нормальности к весне...
Суть сдерживающей шахматки такова:
- Мы разрушим Вам энергетику в блек-аут...
- Мы ударим по вам ракетами...
- Мы ответим вам ТЯО...
- Они ответят вам изоляцией...
- Мы ударим по их базам по миру через прокси...
- Они ударят по вашим проксям...
- и так далее...
В формуле не хватает только формального разрешения на "дальнобой", который уже давно есть и нацелен...
Конечно это херь ... или как колоть иголкой медведя... но все же...
Нет денег? Так высасывайте внутри...
Нет оружия? Пуляйте дронами...
Нет людей? Не врите... при 100% жизни страны за счет внешнего - нужны только репрессивный апарат и госуправление...
Так устанавливается новая точка новой стабильности и весь ужас окопной войны...
И всем выгодно... начиная от внешних заканчивая внутренними... кроме тех, кто "лишний"... но они - "поле окормления"...
И нет тут внешнего или внутреннего избавления...
Ноябрь - новая точка стабильности новой нормальности... Март-май - новая тока ее легитимности...* (С)
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