Додано: Сер 02 жов, 2024 12:32

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.

По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше: Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26.По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:

есть разница между "нужно" и "выделяется" - переменные из разных вселенных. Если бы вы сказали на Харьковскую область нашли те же 7 ярдов, такое сравнение имело бы смысл. А так получается сравнивается авто соседа с вашей мечтой. Конечно авто соседа будет в проигрыше своей убогостью и дешевизной. есть разница между "нужно" и "выделяется" - переменные из разных вселенных. Если бы вы сказали на Харьковскую область нашли те же 7 ярдов, такое сравнение имело бы смысл. А так получается сравнивается авто соседа с вашей мечтой. Конечно авто соседа будет в проигрыше своей убогостью и дешевизной.

ЛАД написав: Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение). Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение). путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.



вот гляньте войну в рф поддерживает именно ваше поколение

путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.вот гляньте войну в рф поддерживает именно ваше поколение

я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.

Удивляет ваше непонимание.Я не сравниваю тёплое с мягким, написал только о том, что выделяемые бюджетом РФ средства на "новые территории" это копейки, хотя цифра, ыроде, производит впечатление.Во-первых, моё поколение тоже не пережило войну, это уже послевоенное поколение. Тех, кто пережил войну уже почти не осталось. А возраст 60+ это сегодня родившиеся в 1964 и раньше. Учитывая среднюю продолжительность жизни это в большинстве будут люди от 1955 до 1964 года рождения.Во-вторых, это и последствия аполитичности молодёжи - на старших больше влияет пропаганда о "укронацистах" и "опасности для России". Отказаться от взглядов, что НАТО и США это враги им тяжелее. Так же, как было много противников НАТО у нас. И второе следствие аполитичности молодёжи - бОльшая толерантность и к нацизму. Посмотрите на ту же Германию - раньше такая популярность АдГ была бы невозможна. Так что это палка о двух концах.И учтите, у нас немного разные понятия о "молодёжи". Для меня и вы - "молодёжь".Но в моём посте речь шла даже не о сегодняшней молодёжи, а о тех кто был молодым ещё 40-50 лет назад - уже они посмеивались над причитаниями "предков" "лишь бы не было войны". Так что тут вы вообще не о том.Это не свидетельство "ума". А просто нежелание воевать. И "противники эскалации" это, к сожалению, не тождественно "противники войны". Когда в 2022 Путин объявил мобилизацию, это не привело к протестам молодёжи против войны, а только к бегству за границу.