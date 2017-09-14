detroytred написав:*Дух Войны, выпущенный на свободу всегда формирует "новую нормальность", но его особенность в том, что загнать обратно его нельзя... Это связано с ключевой штукой: Чтоб воевать сегодня нужно инвестировать в войну завтра... если инвестировать в войну завтра - она будет послезавтра...
Только ИСТОЩЕНИЕ духа войны приводит к итогам... Война рождает Импульс, направленный вовне ценой внутренних сил... Дух войны бессмертен пока не угаснет сам за счет истощения... Импульс можно прервать... вовне... тогда он ударит вовнутрь... его можно только перенаправить... Но никто не хочет быть следующим... Война, начавшаяся в 14м году... уже к 16му году стала окопной и далекой, родив новую нормальность... Так и сейчас...
Суть ноября в том, что система найдет новый баланс и тогда возникнет потребность новой легитимности новой нормальности к весне... Суть сдерживающей шахматки такова: - Мы разрушим Вам энергетику в блек-аут... - Мы ударим по вам ракетами... - Мы ответим вам ТЯО... - Они ответят вам изоляцией... - Мы ударим по их базам по миру через прокси... - Они ударят по вашим проксям... - и так далее...
В формуле не хватает только формального разрешения на "дальнобой", который уже давно есть и нацелен... Конечно это херь ... или как колоть иголкой медведя... но все же... Нет денег? Так высасывайте внутри... Нет оружия? Пуляйте дронами... Нет людей? Не врите... при 100% жизни страны за счет внешнего - нужны только репрессивный апарат и госуправление...
Так устанавливается новая точка новой стабильности и весь ужас окопной войны... И всем выгодно... начиная от внешних заканчивая внутренними... кроме тех, кто "лишний"... но они - "поле окормления"... И нет тут внешнего или внутреннего избавления... Ноябрь - новая точка стабильности новой нормальности... Март-май - новая тока ее легитимности...* (С)
Детрой, де це такий план насипають, щоб таку маячню накнопати? Про тупик ще пан посол глаголив. Інша тема на курсі: "караул устал".
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod написав:Я бачу що у вас вже професійна деформація. Те що вас можуть вбити або покалічити вас лякає меньш ніж втрата якісь статусів та примарних пільг. Ну ну
Так це норма. Такі парадокси.
Яскравий приклад оті папери. Взводний, ротний, комбат переймається заповненням паперів замість справами, від яких прямо залежить їх життя, життя підлеглих і виконання головного завдання-функції підрозділу.
До речі, гадаю, що це взагалі для людей норма. Наприклад, жінок турбує зовнішній вигляд навіть за екстремальних умов. Підприємця власний бізнес. І т.д.
flyman написав: Інша тема на курсі: "караул устал".
*Чай за Дінамо, бодріт твою маму*. _________________________________ "Рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік. Про це заявив народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю NV. За його словами, «потрібно не боятися» говорити про погіршення мобілізації та вживати заходів, які «можуть для когось звучати радикально, кардинально». Костенко впевнений, що президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач і міністр оборони Рустем Умєров мають «брати на себе відповідальність» і використовувати «різні методи».
Такими методами, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть «спускати на гальмах», то скоро вона «піде в мінус», додає депутат." https://varta1.com.ua/news/u-radi-poska ... 86296.html
Успіх написав:Думав просто, зателефонувати на гарячку самому(чи дружині) не казати свого прізвища, але розказати усю ситуацію і назвати прізвище комбрига! Щоб наперед його "поставили на місце"/чи звільнили за таку куєту! Бо така куєта вже триває майже пів року!!!
Скарга повинна бути персоніфікована, а не знеособлена. Можна попросити, щоб у скарзі зазначили твої ПІБ через можливість отримання прискіпливого ставлення до тебе.
великі міста будуть поступово відновлюватися. Але загальна розруха залишиться . нема для кого відновлювати , населення не повернеться до попереднього рівня і нема гарантій , що не війна не почнеться знову.
Возможно, Вы правы. Но всё же восстанавливать придётся, иначе превращение Донбасса в серую зону и рассадник преступности. Кому придётся, вопрос - нам или РФии. Это обсуждать рано. Население, скорее всего, Вы правы, до попереднього рівня не вернётся (так же, как и во всей Украине) но кто-то вернётся. Возможно, будут какие-то иммигранты. Гарантий, что войны не будет, нет. Но это верно и для всей Украины. Если не восстановить и не делать серьёзные укрепления, то и прилегающие территории будут терять население. Если Донбасс останется у РФ, то условия будут другие, но РФ придётся всё равно восстанавливать, отчасти по тем же, отчасти по другим причинам.
flyman написав: Інша тема на курсі: "караул устал".
*Чай за Дінамо, бодріт твою маму*. _________________________________ "Рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік. Про це заявив народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю NV. За його словами, «потрібно не боятися» говорити про погіршення мобілізації та вживати заходів, які «можуть для когось звучати радикально, кардинально». Костенко впевнений, що президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач і міністр оборони Рустем Умєров мають «брати на себе відповідальність» і використовувати «різні методи».
Такими методами, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть «спускати на гальмах», то скоро вона «піде в мінус», додає депутат." https://varta1.com.ua/news/u-radi-poska ... 86296.html
як пише акурт "думати головом а не ногом", це "про підвищення мотивації зниженням призовного віку", а чому не "призовом цицькоцмудильників незалежно від віку і статі"?
ЛАД написав:Вчера говорили о расходах бюджета РФ на восстановление оккупированных территорий - около 7 млрд. долл. за 2025-26. По словам Терехова только для Харькова нужно гораздо больше:
есть разница между "нужно" и "выделяется" - переменные из разных вселенных. Если бы вы сказали на Харьковскую область нашли те же 7 ярдов, такое сравнение имело бы смысл. А так получается сравнивается авто соседа с вашей мечтой. Конечно авто соседа будет в проигрыше своей убогостью и дешевизной.
Удивляет ваше непонимание. Я не сравниваю тёплое с мягким, написал только о том, что выделяемые бюджетом РФ средства на "новые территории" это копейки, хотя цифра, ыроде, производит впечатление.
ЛАД написав:Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
путин развязавший войну как раз ваше поколение, а не молодёжь. Теперешняя молодёжь аполитично. В соц.сетях и других странах (Турция, Египет) русские и украинские дети общаются без упоминания путина, войны и т.д. Даже путинское зомбирование не помогает.
вот гляньте войну в рф поддерживает именно ваше поколение
Во-первых, моё поколение тоже не пережило войну, это уже послевоенное поколение. Тех, кто пережил войну уже почти не осталось. А возраст 60+ это сегодня родившиеся в 1964 и раньше. Учитывая среднюю продолжительность жизни это в большинстве будут люди от 1955 до 1964 года рождения. Во-вторых, это и последствия аполитичности молодёжи - на старших больше влияет пропаганда о "укронацистах" и "опасности для России". Отказаться от взглядов, что НАТО и США это враги им тяжелее. Так же, как было много противников НАТО у нас. И второе следствие аполитичности молодёжи - бОльшая толерантность и к нацизму. Посмотрите на ту же Германию - раньше такая популярность АдГ была бы невозможна. Так что это палка о двух концах. И учтите, у нас немного разные понятия о "молодёжи". Для меня и вы - "молодёжь". Но в моём посте речь шла даже не о сегодняшней молодёжи, а о тех кто был молодым ещё 40-50 лет назад - уже они посмеивались над причитаниями "предков" "лишь бы не было войны". Так что тут вы вообще не о том.
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.
Это не свидетельство "ума". А просто нежелание воевать. И "противники эскалации" это, к сожалению, не тождественно "противники войны". Когда в 2022 Путин объявил мобилизацию, это не привело к протестам молодёжи против войны, а только к бегству за границу.
ЛАД написав:lapay сегодня вспоминал: "ніколи знову". Я хорошо помню, как старшие говорили: "Только бы не было войны". Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение). Потому что ту войну пережили и перестрадали. Практически не было семей, где кто-то не воевал - отец, муж, брат и, думаю, мало было, где никто не погиб. Да и женщины... У меня одна тётка была медсестрой в военном госпитале (фронтовом, не в тылу), другая - телеграфистка в блокаду в штабе ЛВО, мама была в эвакуации сначала в Сталинграде, потом на Алтае. Да и в тылу было не сладко. А сейчас достаточно много людей, которые живут почти так же, как до войны. Да и наши сегодняшние беженцы это не эвакуированные в ту войну. Поэтому и сегодня есть достаточно таких, которые "підтримують ідею переговорів, але, як і раніше, впевнені у повній перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони".
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?