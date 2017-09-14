|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:48
Wirująświatła написав:flyman
опыт из поколения в поколенье не передаётся. Только внутри поколения. Дети у других детей учатся больше, чем у родителей и учителей вместе взятых. Отсюда конфликт "отцов и детей" К счастью поколение совков которое хочет войны еще 5-10 лет и вымрет. Тогда вопрос войны отпадёт сам собой.
Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же!
За несколько тысяч лет, когда о "совках" и слуха не было, войны не прекратились.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30521
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57
andrijk777 написав:
............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?
Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".
А если бы россияне знали об ужасах войны да ещё могли бы поверить, что война может прийти и к ним в дом, а не происходить "где-то там", как вы думаете, ничего бы не изменилось?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30521
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:05
Спецімортери з 70% контрактів минулого року зараз мають лише 18%. А як же схеми, посередники. Оце усе… А, це не усе. Марина взяла на роботу Артема Ситника (з контактами серед силовиків інших країн, зокрема США). І тут понеслось. Агенція дізналась, щи народ так прекрасно тирить, що дійшов до підлогу специфікацій боєприпасів. Довелось напрягти НАБУ. Тепер в напрузі один з найбільших спецімпортерів. Кому ж таке сподобається???
*** з одного з сайтів новин
цікаво таких на передок відправляють хто специфікацію підміняє боєприпасів?
чи спеціально для них закони придумують щоб просто відкупилися і далі тирили?
юкрейніан так же переживав за виконання законів.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:06
Wirująświatła написав: detroytred написав:
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
Примат написав: Wirująświatła написав:
uote="5773307:detroytred"]ЛАД казав за пересічних.[/quot
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее
своих бабушек и дедушек.
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.
На нулі не розбіжаться....
Там реал.невигідно бути в меншій групі.
Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
На перший погляд може є надія, що мінометом не битимуть по одному. Але х.з. Можуть подумати, що решти просто не видно...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2382
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:13
detroytred написав:
...........До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Wirująświatła написав:
.........
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
"поколение лада" это уже 70+. 60+ это уже другое поколение. Они уже посмеивались над "лишь бы не было войны".
У вас, похоже, все, кто старше 50 проходят как "совки", старики и вообще отжившие своё.
Учтите, скоро и вы попадёте в эту категорию. Или для себя вы сделаете исключение?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30521
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:29
ЛАД написав:
"поколение лада" это уже 70+. 60+ это уже другое поколение. Они уже посмеивались над "лишь бы не было войны".
интересовала ваша реакция на то что именно ваше поколение поддерживает на рф войну. 60+ Другое так другое.
ЛАД написав:
Учтите, скоро и вы попадёте в эту категорию.
скоро это через 13-20 лет? ок скоро так скоро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 02 жов, 2024 13:34, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25122
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:29
ЛАД написав:
Возможно, Вы правы.
Но всё же восстанавливать придётся, иначе превращение Донбасса в серую зону и рассадник преступности.
Кому придётся, вопрос - нам или РФии. Это обсуждать рано.
Население, скорее всего, Вы правы, до попереднього рівня не вернётся (так же, как и во всей Украине) но кто-то вернётся. Возможно, будут какие-то иммигранты. Гарантий, что войны не будет, нет. Но это верно и для всей Украины. Если не восстановить и не делать серьёзные укрепления, то и прилегающие территории будут терять население.
Если Донбасс останется у РФ, то условия будут другие, но РФ придётся всё равно восстанавливать, отчасти по тем же, отчасти по другим причинам.
Без образ, но Ви "совок") держава давно самоустранилась.
Щоб було населення , в першу чергу треба кормова база.
При достатній щільності можно надіятись на самозайнятість. Тут щільності нема. Надія лиш на градообразующі підприємства з притоком грошей.
А що там градообразуєщє зостанеться? Пенсіонери? Міліція? Зсу?
Зернове с/г не потребує багато робітників, і не лишає після себе потоку грошей достатнього щоб на ньому кормилось багато людей . Ці території стануть пустелею.
Ви мислите категоріями потреби а зараз рулює платоспроможний попит. Хто буде оплачувати музику по відновленню? Хто здатен концентрувати достатньо капіталу для цього і вкласти без гарантій віддачі?
Ще й з ризиком війни?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:34
Bobua написав:
Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.
ЛАД написав:
Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же!
вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой", но тем не менее зачем то вы упорно меня читаете. Повторяю лично для вас, мне совок ничего плохого не сделал. Маленький я был. Не надо как хотаб искать везде прямые взаимосвязи. Это и есть примитивное мышление. Если совок сгноил десятки миллионов своих граждан, я не могу его за это хвалить и любить. В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки. Это было мое первое знакомство "с совком" (до вуза весь совковый негатив брали на себя родители). Были и честные но мало (им большой респект).
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25122
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:50
Wirująświatła
Хочу добавить.
Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды.
После крушения Союза и окончания холодной войны и превращением мира в "однополярный" стало возможным и модным говорить о "конце истории". После нескольких десятилетий без войны в Европе начались разглагольствования о "вечном мире" и стал "модным" Фукуяма.
Контрактные армии появились благодаря на ориентации на глобальную термоядерную войну или всякие "СВО".
То, что самые обычные войны в мире никогда не прекращались - "ну это "дикари" ещё не доросли до либеральной демократии. Вот скоро дорастут и всё будет в порядке. Поэтому развлекайтесь, политика не нужна, глобализация, всеобщий расцвет и процветание. Заботьтесь только о себе и своих удовольствиях".
Оказалось, что всё не совсем так или, скорее, совсем не так.
Если вы какому-нибудь израильтянину или, ещё лучше, палестинцу начнёте рассказывать об "аполитичности молодёжи", боюсь, вас не поймут. Благодаря этому у первых нет проблем с мобилизацией, а у вторых с привлечением молодёжи в ряды ХАМАСа и Хезболлы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30521
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:01
Wirująświatła написав: detroytred написав:
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).
именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
Примат написав: Wirująświatła написав:
я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее
своих бабушек и дедушек.
они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны
это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.
Покоління ЛАДа війни не бачило + радянська влада гарно їм промила мізки. Тому вони за війну.
Капіталізм сприяє(виховує) егоцентричності, соціалізм(фашизм, комунізм) - навпаки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5584
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|69639
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235315
|
|
|6076
|793330
|
|