RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10163101641016510166>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:48

  Wirująświatła написав:flyman опыт из поколения в поколенье не передаётся. Только внутри поколения. Дети у других детей учатся больше, чем у родителей и учителей вместе взятых. Отсюда конфликт "отцов и детей" К счастью поколение совков которое хочет войны еще 5-10 лет и вымрет. Тогда вопрос войны отпадёт сам собой.

Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же!
За несколько тысяч лет, когда о "совках" и слуха не было, войны не прекратились.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57

  andrijk777 написав:............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?

Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".
А если бы россияне знали об ужасах войны да ещё могли бы поверить, что война может прийти и к ним в дом, а не происходить "где-то там", как вы думаете, ничего бы не изменилось?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спецімортери з 70% контрактів минулого року зараз мають лише 18%. А як же схеми, посередники. Оце усе… А, це не усе. Марина взяла на роботу Артема Ситника (з контактами серед силовиків інших країн, зокрема США). І тут понеслось. Агенція дізналась, щи народ так прекрасно тирить, що дійшов до підлогу специфікацій боєприпасів. Довелось напрягти НАБУ. Тепер в напрузі один з найбільших спецімпортерів. Кому ж таке сподобається???
*** з одного з сайтів новин

цікаво таких на передок відправляють хто специфікацію підміняє боєприпасів?
чи спеціально для них закони придумують щоб просто відкупилися і далі тирили?
юкрейніан так же переживав за виконання законів.
tester7336
 
Повідомлень: 350
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).

именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
  Примат написав:
  Wirująświatła написав:
uote="5773307:detroytred"]ЛАД казав за пересічних.[/quot

я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.

они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны

это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.


На нулі не розбіжаться....
Там реал.невигідно бути в меншій групі.
Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
На перший погляд може є надія, що мінометом не битимуть по одному. Але х.з. Можуть подумати, що решти просто не видно...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:13

  detroytred написав:...........
До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.

  Wirująświatła написав:.........
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).

именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.

"поколение лада" это уже 70+. 60+ это уже другое поколение. Они уже посмеивались над "лишь бы не было войны".
У вас, похоже, все, кто старше 50 проходят как "совки", старики и вообще отжившие своё.
Учтите, скоро и вы попадёте в эту категорию. Или для себя вы сделаете исключение?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:29

  ЛАД написав:"поколение лада" это уже 70+. 60+ это уже другое поколение. Они уже посмеивались над "лишь бы не было войны".
интересовала ваша реакция на то что именно ваше поколение поддерживает на рф войну. 60+ Другое так другое.
  ЛАД написав:Учтите, скоро и вы попадёте в эту категорию.
скоро это через 13-20 лет? ок скоро так скоро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 13:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25122
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:29

  ЛАД написав:
Возможно, Вы правы.
Но всё же восстанавливать придётся, иначе превращение Донбасса в серую зону и рассадник преступности.
Кому придётся, вопрос - нам или РФии. Это обсуждать рано.
Население, скорее всего, Вы правы, до попереднього рівня не вернётся (так же, как и во всей Украине) но кто-то вернётся. Возможно, будут какие-то иммигранты. Гарантий, что войны не будет, нет. Но это верно и для всей Украины. Если не восстановить и не делать серьёзные укрепления, то и прилегающие территории будут терять население.
Если Донбасс останется у РФ, то условия будут другие, но РФ придётся всё равно восстанавливать, отчасти по тем же, отчасти по другим причинам.

Без образ, но Ви "совок") держава давно самоустранилась.
Щоб було населення , в першу чергу треба кормова база.
При достатній щільності можно надіятись на самозайнятість. Тут щільності нема. Надія лиш на градообразующі підприємства з притоком грошей.
А що там градообразуєщє зостанеться? Пенсіонери? Міліція? Зсу?
Зернове с/г не потребує багато робітників, і не лишає після себе потоку грошей достатнього щоб на ньому кормилось багато людей . Ці території стануть пустелею.
Ви мислите категоріями потреби а зараз рулює платоспроможний попит. Хто буде оплачувати музику по відновленню? Хто здатен концентрувати достатньо капіталу для цього і вкласти без гарантій віддачі?
Ще й з ризиком війни?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:34

  Bobua написав:Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.
  ЛАД написав:Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же!
вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой", но тем не менее зачем то вы упорно меня читаете. Повторяю лично для вас, мне совок ничего плохого не сделал. Маленький я был. Не надо как хотаб искать везде прямые взаимосвязи. Это и есть примитивное мышление. Если совок сгноил десятки миллионов своих граждан, я не могу его за это хвалить и любить. В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки. Это было мое первое знакомство "с совком" (до вуза весь совковый негатив брали на себя родители). Были и честные но мало (им большой респект).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25122
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:50

Wirująświatła
Хочу добавить.
Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды.
После крушения Союза и окончания холодной войны и превращением мира в "однополярный" стало возможным и модным говорить о "конце истории". После нескольких десятилетий без войны в Европе начались разглагольствования о "вечном мире" и стал "модным" Фукуяма.
Контрактные армии появились благодаря на ориентации на глобальную термоядерную войну или всякие "СВО".
То, что самые обычные войны в мире никогда не прекращались - "ну это "дикари" ещё не доросли до либеральной демократии. Вот скоро дорастут и всё будет в порядке. Поэтому развлекайтесь, политика не нужна, глобализация, всеобщий расцвет и процветание. Заботьтесь только о себе и своих удовольствиях".
Оказалось, что всё не совсем так или, скорее, совсем не так.
Если вы какому-нибудь израильтянину или, ещё лучше, палестинцу начнёте рассказывать об "аполитичности молодёжи", боюсь, вас не поймут. Благодаря этому у первых нет проблем с мобилизацией, а у вторых с привлечением молодёжи в ряды ХАМАСа и Хезболлы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До того ж, про "лішь би не було війни" казали ті, хто її бачив у 2СВ. Саме вони. Про них і була мова. Про цих стариків.
Опитування та статистику треба показувати саме по ним - по 80+.
Потом молодёжь смеялась над этим (не мы, более молодое поколение).

именно поколение лада поддерживает войну в рф. Всё что я хотел сказать. Про 80+ я ничего не говорил.
  Примат написав:
  Wirująświatła написав:я даже социологию выше прикрепил. среди 60+ поддержка сво - 43% среди 18-29 - 9% из чего следует вывод что современная молодежь гораздо умнее своих бабушек и дедушек.

они просто не хотят умирать за "понты" лидера страны

это вторично. современная молодежь чрезмерно эгоцентрична, поэтому не ведётся на какую либо пропаганду. Отправьте 18-25 на войну, они сразу же разбегутся. Стадности ноль, каждый сам за себя.

Покоління ЛАДа війни не бачило + радянська влада гарно їм промила мізки. Тому вони за війну.

Капіталізм сприяє(виховує) егоцентричності, соціалізм(фашизм, комунізм) - навпаки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5584
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10163101641016510166>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69639
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 793330
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.