Додано: Сер 02 жов, 2024 13:50

Wirująświatła

Хочу добавить.

Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды.

После крушения Союза и окончания холодной войны и превращением мира в "однополярный" стало возможным и модным говорить о "конце истории". После нескольких десятилетий без войны в Европе начались разглагольствования о "вечном мире" и стал "модным" Фукуяма.

Контрактные армии появились благодаря на ориентации на глобальную термоядерную войну или всякие "СВО".

То, что самые обычные войны в мире никогда не прекращались - "ну это "дикари" ещё не доросли до либеральной демократии. Вот скоро дорастут и всё будет в порядке. Поэтому развлекайтесь, политика не нужна, глобализация, всеобщий расцвет и процветание. Заботьтесь только о себе и своих удовольствиях".

Оказалось, что всё не совсем так или, скорее, совсем не так.

Если вы какому-нибудь израильтянину или, ещё лучше, палестинцу начнёте рассказывать об "аполитичности молодёжи", боюсь, вас не поймут. Благодаря этому у первых нет проблем с мобилизацией, а у вторых с привлечением молодёжи в ряды ХАМАСа и Хезболлы.