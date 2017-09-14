причём тут мир? у каждого общества своя траектория развития.
В Украине есть нац.меньшинства (азербайджанцы, армяне, ромы) у них свой путь. Их молодёжь еще более аполитична, потому что украинская или русская пропаганда к ним просто не доходит, они живут в собственной информационной среде. Как видите "Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды" вывод неверный. Русская пропаганда зомбирует школьников а результат? 9%
В 2014 я читал что пишут крымскотатарские паблики про те события. А ничего. То что крымские татары были за Украину и против аннексии я там не увидел. Обсуждались обычные бытовые вопросы.
аполитичность это инфосреда которую воспринимает то или иное поколение.