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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10163101641016510166

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:01

  ЛАД написав:Если вы какому-нибудь израильтянину или, ещё лучше, палестинцу начнёте рассказывать об "аполитичности молодёжи", боюсь, вас не поймут. Благодаря этому у первых нет проблем с мобилизацией, а у вторых с привлечением молодёжи в ряды ХАМАСа и Хезболлы.
  ЛАД написав:Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды.
причём тут мир? у каждого общества своя траектория развития.

В Украине есть нац.меньшинства (азербайджанцы, армяне, ромы) у них свой путь. Их молодёжь еще более аполитична, потому что украинская или русская пропаганда к ним просто не доходит, они живут в собственной информационной среде. Как видите "Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды" вывод неверный. Русская пропаганда зомбирует школьников а результат? 9%

Зображення

В 2014 я читал что пишут крымскотатарские паблики про те события. А ничего. То что крымские татары были за Украину и против аннексии я там не увидел. Обсуждались обычные бытовые вопросы.

аполитичность это инфосреда которую воспринимает то или иное поколение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 14:09, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:А есть такие кто ностальгирует за вкусным мороженым (оно действительно было вкусным) и ещё хз за чем. Для них совок хороший.

Зображення
Вибачте, не втрималася :D
Ірина_
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  #<1 ... 10163101641016510166
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