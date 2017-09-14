Додано: Сер 02 жов, 2024 14:40

Wirująświatła написав: Bobua написав: Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”. Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”. сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят. ЛАД написав: Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же! Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же! вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой", но тем не менее зачем то вы упорно меня читаете. Повторяю лично для вас, мне совок ничего плохого не сделал. Маленький я был. Не надо как хотаб искать везде прямые взаимосвязи. Это и есть примитивное мышление. Если совок сгноил десятки миллионов своих граждан, я не могу его за это хвалить и любить. В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки. Это было мое первое знакомство "с совком" (до вуза весь совковый негатив брали на себя родители). Были и честные но мало (им большой респект). сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой", но тем не менее зачем то вы упорно меня читаете. Повторяю лично для вас, мне совок ничего плохого не сделал. Маленький я был. Не надо как хотаб искать везде прямые взаимосвязи. Это и есть примитивное мышление. Если совок сгноил десятки миллионов своих граждан, я не могу его за это хвалить и любить. В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки. Это было мое первое знакомство "с совком" (до вуза весь совковый негатив брали на себя родители). Были и честные но мало (им большой респект).

Скажем так - не требовали, а именно бралиИ часто брали потому, что им их(купюры, коньяки и пакеты с балыком и икрой) совали вместо того,чтоб как Коля-ПГС, спать на горку по 2 часа в день и от этого на 4 курсе полысеть.С меня только один раз вымогали взятку, я попытался обойти, нагнуть, в результате вместо 150грн просто засунул в нагрудный карман сотню(208грн тогда) и сказал наглому еврейскому хаму преподу шлёпать тапками дальше по жизни.Был и ещё один случай, со старым вредным и склочным профессором, там тоже поставили на растяжку "или-или", но потом оказалось что у него умерла жена и он так прогульщиков и волынщиков брил на памятник ей, тоже вместо оговоренной суммы выгреб всё с карманов(раза в два больше вышло) и извинившись за своё поведение ушёл со "сдал" в зачётке.А мороженое было вкусным потому что не было ларей с 40 видами его в каждом гастрономе и был реальный дефицит белка в рационе строителей коммунизма, от этого и молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.