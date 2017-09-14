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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10164101651016610167>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:01

  ЛАД написав:Если вы какому-нибудь израильтянину или, ещё лучше, палестинцу начнёте рассказывать об "аполитичности молодёжи", боюсь, вас не поймут. Благодаря этому у первых нет проблем с мобилизацией, а у вторых с привлечением молодёжи в ряды ХАМАСа и Хезболлы.
  ЛАД написав:Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды.
причём тут мир? у каждого общества своя траектория развития.

В Украине есть нац.меньшинства (азербайджанцы, армяне, ромы) у них свой путь. Их молодёжь еще более аполитична, потому что украинская или русская пропаганда к ним просто не доходит, они живут в собственной информационной среде. Как видите "Аполитичность молодёжи это тоже результат пропаганды" вывод неверный. Русская пропаганда зомбирует школьников а результат? 9% Потому что их инфосреда - интернет.

Зображення

В 2014 я читал что пишут крымскотатарские паблики про те события. А ничего. То что крымские татары были за Украину и против аннексии я там не увидел. Обсуждались обычные бытовые вопросы.

аполитичность это инфосреда которую воспринимает то или иное поколение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 14:23, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:А есть такие кто ностальгирует за вкусным мороженым (оно действительно было вкусным) и ещё хз за чем. Для них совок хороший.

Зображення
Вибачте, не втрималася :D
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:25

  Banderlog написав:...........
Без образ, но Ви "совок") держава давно самоустранилась.

Да я, в общем, и не обижаюсь. Когда об этом пишете Вы и кое-кто ещё. :)
У большинства здесь жто звучит как ругательство и оскорбление. В лучшем случае, клеймо, после которого можно не спорить со взглядами: "Ну что возьмёшь с...".
Щоб було населення , в першу чергу треба кормова база.
При достатній щільності можно надіятись на самозайнятість. Тут щільності нема. Надія лиш на градообразующі підприємства з притоком грошей.
А що там градообразуєщє зостанеться? Пенсіонери? Міліція? Зсу?
Зернове с/г не потребує багато робітників, і не лишає після себе потоку грошей достатнього щоб на ньому кормилось багато людей . Ці території стануть пустелею.
Ви мислите категоріями потреби а зараз рулює платоспроможний попит. Хто буде оплачувати музику по відновленню? Хто здатен концентрувати достатньо капіталу для цього і вкласти без гарантій віддачі?
Ще й з ризиком війни?

Отчасти Вы правы. Только 2 "но".
Во-первых, пустующая территория (территория с низкой плотностью населения) с нормальным климатом почти в центре Европы это нонсенс. При плотности населения в Европе 73 чел/км². Она так или иначе будет заселяться. Вопрос только кем и для чего. Может превратиться в обычный более или менее развитый регион Европы или в серую зону с процветающей преступностью и базу европейской преступности (европейский вариант Палестины).
Во-вторых,
Донетчина является одним из самых экономически развитых регионов Украины. Основные межотраслевые комплексы: энергетический, металлургический, машиностроительный, химико-индустриальный. Преобладает пригородный тип сельского хозяйства. Хорошо развиты транспортный и рекреационный комплексы.
http://surl.li/fghymw
Ну, машиностроение, возможно, там никому не нужно будет (лишняя конкуренция для Европы), но всё остальное там появилось не просто так, а благодаря наличию соответствующих природных ресурсов, может потребоваться и другим.
Кто это всё будет финансировать, это вопрос. Зависит от того, кому будет принадлежать Донбасс. Для РФ это может оказаться неподъёмной задачей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:27

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:35

  tester7336 написав:Спецімортери з 70% контрактів минулого року зараз мають лише 18%. А як же схеми, посередники. Оце усе… А, це не усе. Марина взяла на роботу Артема Ситника (з контактами серед силовиків інших країн, зокрема США). І тут понеслось. Агенція дізналась, щи народ так прекрасно тирить, що дійшов до підлогу специфікацій боєприпасів. Довелось напрягти НАБУ. Тепер в напрузі один з найбільших спецімпортерів. Кому ж таке сподобається???
*** з одного з сайтів новин

цікаво таких на передок відправляють хто специфікацію підміняє боєприпасів?
чи спеціально для них закони придумують щоб просто відкупилися і далі тирили?
юкрейніан так же переживав за виконання законів.

В Канаді переживав за виконання канадських законів?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:40

  Wirująświatła написав:
  Bobua написав:Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.
  ЛАД написав:Ну нельзя же так примитивно! Понимаю, что лично вам "совки" насрали и в обувь, и в шапку, и даже в штаны. Но не в мозги же!
вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой", но тем не менее зачем то вы упорно меня читаете. Повторяю лично для вас, мне совок ничего плохого не сделал. Маленький я был. Не надо как хотаб искать везде прямые взаимосвязи. Это и есть примитивное мышление. Если совок сгноил десятки миллионов своих граждан, я не могу его за это хвалить и любить. В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки. Это было мое первое знакомство "с совком" (до вуза весь совковый негатив брали на себя родители). Были и честные но мало (им большой респект).

Скажем так - не требовали, а именно брали
И часто брали потому, что им их(купюры, коньяки и пакеты с балыком и икрой) совали вместо того,чтоб как Коля-ПГС, спать на горку по 2 часа в день и от этого на 4 курсе полысеть.
С меня только один раз вымогали взятку, я попытался обойти, нагнуть, в результате вместо 150грн просто засунул в нагрудный карман сотню(208грн тогда) и сказал наглому еврейскому хаму преподу шлёпать тапками дальше по жизни.
Был и ещё один случай, со старым вредным и склочным профессором, там тоже поставили на растяжку "или-или", но потом оказалось что у него умерла жена и он так прогульщиков и волынщиков брил на памятник ей, тоже вместо оговоренной суммы выгреб всё с карманов(раза в два больше вышло) и извинившись за своё поведение ушёл со "сдал" в зачётке.
А мороженое было вкусным потому что не было ларей с 40 видами его в каждом гастрономе и был реальный дефицит белка в рационе строителей коммунизма, от этого и молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:48

  Wirująświatła написав:.......
  ЛАД написав:Учтите, скоро и вы попадёте в эту категорию.
скоро это через 13-20 лет? ок скоро так скоро.

Неужели вам всего 30-37 лет? :D
  Wirująświatła написав:.......
вы неоднократно меня в чём то обвиняете, может просто не общайтесь? а то получается я в ваших глазах "такой сякой"

Когда вы уже хоть немного повзрослеете? Даже если бы вам было 30, то это уже не ребёнок.
Только дети любое замечание воспринимают как обвинение.
В 90х вузе совковые преподы прекрасно брали взятки.

А вы не интересовались их зарплатами в 90-е?
В "совке" государство занималось перераспределением доходов и выравниванием зарплат, не допуская слишком уж больших различий. В независимой Украине государство от этой задачи самоустранилось. Пришлось людям заняться этим самостоятельно.
А петь дифирамбы "совку" я вас не призываю, но вы, по-моему, сами как-то писали, что мир не чёрно-белый (возможно, ошибаюсь и вы такого не говорили). В любом случае, от чёрно-белого мышления пора отказываться (даже если бы вам было всего 30 :) ). Там были и положительные стороны.
Могу напомнить старый анекдот (немного грубоватый).
Зима. Сильный мороз. Воробей замёрз и упал на дорогу. Шла корова и сбросила на него лепёшку. Воробышек отогрелся и зачирикал. Шла мимо кошка, услышала чириканье, вытащила воробья и съела. Мораль - не вся тот враг, кто на тебя насрёт и не всяк тот друг, кто тебя из говна вытащит.
Есть и вторая мораль - попал в говно, сиди и не чирикай.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:49

  барабашов написав:А мороженое было вкусным потому что не было ларей с 40 видами его в каждом гастрономе и был реальный дефицит белка в рационе строителей коммунизма,
недавно шел в гости, купил в атб торт мороженое тирамису. В гостях открыли - а там охлажденный кондитерский жир с сахаром. Есть такое г-но никто не захотел. https://www.atbmarket.com/product/moroz ... CvEALw_wcB

всем форумчанам не рекомендую.
  ЛАД написав:Только дети любое замечание воспринимают как обвинение.
незнакомый человек со своими замечаниями по умолчанию идёт на йух. Я вам это уже говорил. Есть такое понятие как личные границы, которые вы постоянно нарушаете. Приходится вас воспитывать как ребёнка, хотя такого желания нет.
  ЛАД написав:Неужели вам всего 30-37 лет?
вот какая вам разница сколько мне лет? я же не на собеседовании. Это и есть нарушение личных границ. Кто то кроме вас это спрашивает?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 жов, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:54

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:А мороженое было вкусным потому что не было ларей с 40 видами его в каждом гастрономе и был реальный дефицит белка в рационе строителей коммунизма,
недавно шел в гости, купил в атб торт мороженое тирамису. В гостях открыли - а там охлажденный кондитерский жир с сахаром. Есть такое г-но никто не захотел. https://www.atbmarket.com/product/moroz ... CvEALw_wcB

всем форумчанам не рекомендую.

Спасибо за совет.
Как раз недавно смотрел на него, но не рискнул, не взял.
Ну вот такого в совке как раз не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:58

  Wirująświatła написав:......
  ЛАД написав:Только дети любое замечание воспринимают как обвинение.
незнакомый человек со своими замечаниями по умолчанию идёт на йух. Я вам это уже говорил. Есть такое понятие как личные границы, которые вы постоянно нарушаете. Приходится вас воспитывать как ребёнка, хотя такого желания нет.

Вы на форуме, а не на улице.
И высказываете какие-то суждения. Вам в ответ возражают, если не согласны.
Если вы на улице будете мусорить или ругаться матом на всю улицу, вам тоже нельзя сделать замечание?
Вопрос о возрасте это нарушение личных границ? :shock:
Какие-то у вас границы сильно широкие. :) Я же не спрашиваю вас, сколько вы зарабатываете или где у вас деньги лежат.
ЛАД
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