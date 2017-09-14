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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10164101651016610167

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:09

  барабашов написав:.... молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.

"молоко в "пирамидке" это у вас сильно поздние воспоминания. Я привык брать в бутылках, а чаще разливное из бочки или из бидонов.
"Колбаса по 2.20" может была и не из мяса, но недавно взял любительскую по 320 (очень давно не брал, ностальгия) - простите, комбижир, гораздо хуже на вкус.
А насчёт нехватки белка тогда и сейчас, я бы не был так уж уверен. Если говорить не о вашем личном рационе, не сомневаюсь, что вам хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:18

Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет?

Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:25

  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:34

  flyman написав:
  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"

Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:44

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"

Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...

неначасі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?

Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".

Це масло масляне.
Що б змінилось в реальності від того думання "до того"?
andrijk777
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