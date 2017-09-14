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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:09
барабашов написав:
.... молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.
"молоко в "пирамидке" это у вас сильно поздние воспоминания. Я привык брать в бутылках, а чаще разливное из бочки или из бидонов.
"Колбаса по 2.20" может была и не из мяса, но недавно взял любительскую по 320 (очень давно не брал, ностальгия) - простите, комбижир, гораздо хуже на вкус.
А насчёт нехватки белка тогда и сейчас, я бы не был так уж уверен. Если говорить не о вашем личном рационе, не сомневаюсь, что вам хватает.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:18
Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:25
Schmit написав:
Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 02 жов, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:31
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:34
flyman написав: Schmit написав:
Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"
Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:44
Schmit написав: flyman написав: Schmit написав:
Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"
Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...
неначасі
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:56
ЛАД написав: andrijk777 написав:
............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?
Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".
Це масло масляне.
Що б змінилось в реальності
від того думання "до того"?
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