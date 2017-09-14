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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10165101661016710168>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:09

  барабашов написав:.... молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.

"молоко в "пирамидке" это у вас сильно поздние воспоминания. Я привык брать в бутылках, а чаще разливное из бочки или из бидонов.
"Колбаса по 2.20" может была и не из мяса, но недавно взял любительскую по 320 (очень давно не брал, ностальгия) - простите, комбижир, гораздо хуже на вкус.
А насчёт нехватки белка тогда и сейчас, я бы не был так уж уверен. Если говорить не о вашем личном рационе, не сомневаюсь, что вам хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:18

Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет?

Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:25

  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:34

  flyman написав:
  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"

Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:44

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.

може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний"

Якщо Україна мала б зараз статус основного союзником США поза НАТО, то таке пояснення було б логічним. Але партія зелених регіонів 2021 все провалила, тому...

неначасі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?

Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".

Це масло масляне.
Що б змінилось в реальності від того думання "до того"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:07

Разрешите вернуться к вопросам более близким к сегодняшнему дню.
Интересная заметка со схемами - "Железный купол Израиля
Как слои противовоздушной обороны защитили страну от самого масштабного натиска ракет и беспилотников в ее истории"[/b]https://www.reuters.com/graphics/ISRAEL-PALESTINIANS/IRAN-DEFENCE/mypmkljzopr/
Нам о такой ПВО можно только мечтать. Дорого создать, да и использование дорогое, особенно более дальние слои, чем "Железный купол".
К сожалению, не сохранил заметку с ценами ракет, а сейчас не могу найти. Но если правильно помню, то цена ракет "Железного купола" 50 тыс. долл., о дальних - речь идёт о миллионах (это и здесь говорится, в той заметке было подробнее и сравнивалось с ценами иранских ракет). При этом "Железный купол" рассчитан на борьбу с малоскоростными целями (т.е. не с баллистикой).
Одна установка "Железного купола" это 20 ракет, при этом, как пишут, по одной цели предусмотрен пуск 2 ракет. Время запуска 20 ракет - по памяти 10 сек. Т.о. уничтожение 10 целей (один залп даже при 100% результате) - 1 млн. долл. Ну и нужен огромный запас таких ракет. Возможно, поэтому Израиль и не даёт нам эти установки - они никогда не сообщали ни об объёмах производства, ни о запасах ракет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:10

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Ось цікаво, а якщо б ми знали "ужаси войны" що б змінилось?

Думали бы о мире не сегодня после утраты 20 % территории и большого количества убитых и раненых и пр. сегодняшних радостей. а "до того".

Це масло масляне.
Що б змінилось в реальності від того думання "до того"?

Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее).
Подробнее объяснять не буду. Можете и дальше считать, что "Це масло масляне".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:25

detroytred, Вам будет интересно - Какие ракеты Иран запустил по Израилю – СМИ https://cursorinfo.co.il/israel-news/kakie-rakety-iran-zapustil-po-izrailyu-smi/.
Заодно - https://cursorinfo.co.il/israel-news/kakie-strany-pomogli-izrailyu-otrazit-iranskuyu-ataku-smi/ - США, Иордания, Великобритания и Франция.
Кроме того, израильские источники отметили, что в операции приняли участие и другие ближневосточные страны, однако из-за деликатности вопроса их участие пока не разглашается.

Напомним, что во время аналогичной атаки в апреле, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю, свою помощь также оказали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
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