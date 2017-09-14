Додано: Сер 02 жов, 2024 16:07

Разрешите вернуться к вопросам более близким к сегодняшнему дню.Интересная заметка со схемами - "Как слои противовоздушной обороны защитили страну от самого масштабного натиска ракет и беспилотников в ее истории"[/b]Нам о такой ПВО можно только мечтать. Дорого создать, да и использование дорогое, особенно более дальние слои, чем "Железный купол".К сожалению, не сохранил заметку с ценами ракет, а сейчас не могу найти. Но если правильно помню, то цена ракет "Железного купола" 50 тыс. долл., о дальних - речь идёт о миллионах (это и здесь говорится, в той заметке было подробнее и сравнивалось с ценами иранских ракет). При этом "Железный купол" рассчитан на борьбу с малоскоростными целями (т.е. не с баллистикой).Одна установка "Железного купола" это 20 ракет, при этом, как пишут, по одной цели предусмотрен пуск 2 ракет. Время запуска 20 ракет - по памяти 10 сек. Т.о. уничтожение 10 целей (один залп даже при 100% результате) - 1 млн. долл. Ну и нужен огромный запас таких ракет. Возможно, поэтому Израиль и не даёт нам эти установки - они никогда не сообщали ни об объёмах производства, ни о запасах ракет.