барабашов написав:.... молоко в "пирамидке" вкуснее коктейля современного запомнилось и "колбаса по 2.20" была оказывается из мяса, а не отходов спеццеха.
"молоко в "пирамидке" это у вас сильно поздние воспоминания. Я привык брать в бутылках, а чаще разливное из бочки или из бидонов. "Колбаса по 2.20" может была и не из мяса, но недавно взял любительскую по 320 (очень давно не брал, ностальгия) - простите, комбижир, гораздо хуже на вкус. А насчёт нехватки белка тогда и сейчас, я бы не был так уж уверен. Если говорить не о вашем личном рационе, не сомневаюсь, что вам хватает.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.
Разрешите вернуться к вопросам более близким к сегодняшнему дню. Интересная заметка со схемами - "Железный купол Израиля Как слои противовоздушной обороны защитили страну от самого масштабного натиска ракет и беспилотников в ее истории"[/b]https://www.reuters.com/graphics/ISRAEL-PALESTINIANS/IRAN-DEFENCE/mypmkljzopr/ Нам о такой ПВО можно только мечтать. Дорого создать, да и использование дорогое, особенно более дальние слои, чем "Железный купол". К сожалению, не сохранил заметку с ценами ракет, а сейчас не могу найти. Но если правильно помню, то цена ракет "Железного купола" 50 тыс. долл., о дальних - речь идёт о миллионах (это и здесь говорится, в той заметке было подробнее и сравнивалось с ценами иранских ракет). При этом "Железный купол" рассчитан на борьбу с малоскоростными целями (т.е. не с баллистикой). Одна установка "Железного купола" это 20 ракет, при этом, как пишут, по одной цели предусмотрен пуск 2 ракет. Время запуска 20 ракет - по памяти 10 сек. Т.о. уничтожение 10 целей (один залп даже при 100% результате) - 1 млн. долл. Ну и нужен огромный запас таких ракет. Возможно, поэтому Израиль и не даёт нам эти установки - они никогда не сообщали ни об объёмах производства, ни о запасах ракет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.