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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10165101661016710168

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:28

  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
Краще за всіх, на мою думку, сказав Портніков: "Тому, що супротивник Ізраілю -- не Росія". Тобто, бояться.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Що б змінилось в реальності від того думання "до того"?

Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее).

Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.
І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:31

  ЛАД написав:

Ну, машиностроение, возможно, там никому не нужно будет (лишняя конкуренция для Европы), но всё остальное там появилось не просто так, а благодаря наличию соответствующих природных ресурсов, может потребоваться и другим.
Кто это всё будет финансировать, это вопрос. Зависит от того, кому будет принадлежать Донбасс. Для РФ это может оказаться неподъёмной задачей.

Щоб добувати ресурси теж мало самих ресурсів. Потрібні дороги, порти, дешева електрика кваліфіковані дисциплінован руки.
З українського боку явно цього всього на підконтрольній стороні ногайського степу стало менше ніж в довоєнний період.
А європа продовжує схлопуватись.
Не видно в європі тяги до індустріалізації, ці території скоріше вписуються в економіку турції ніж європи)
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