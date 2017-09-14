Краще за всіх, на мою думку, сказав Портніков: "Тому, що супротивник Ізраілю -- не Росія". Тобто, бояться.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 16:28
Додано: Сер 02 жов, 2024 16:52
Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.
І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"?
Додано: Сер 02 жов, 2024 17:31
Щоб добувати ресурси теж мало самих ресурсів. Потрібні дороги, порти, дешева електрика кваліфіковані дисциплінован руки.
З українського боку явно цього всього на підконтрольній стороні ногайського степу стало менше ніж в довоєнний період.
А європа продовжує схлопуватись.
Не видно в європі тяги до індустріалізації, ці території скоріше вписуються в економіку турції ніж європи)
Додано: Сер 02 жов, 2024 17:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всем привет снова. Бегло почитал ветку. Что-то тихо. Успих всем анонсирует свое СЗЧ, от души поржал...
Чет мадам Флер где-то в потерях, хотел спросить у нее за Ф-16, которые она так ждала, так ждала.... и как они помогли отстоять Угледар остальные 300+ квадратных миль, которые захватили кацапы за последние 2 месяца
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:04
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:06
Прочитавши сьогоднішні сторінки - нічого нового не дізнався)
А тут бачу і далі глобальні проблеми вирішують))
Ну, не буду заважати))
Краще якийсь психологічний фільм на вечір подивитись...
Що порадите?
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:07
а вот это уже очень интересно...
[i]"Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата"[/i]
возможно в перспективе ООН ждет участь Лиги наций?
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хасидов уже всех Украина вернула обратно?
Израиль же сто процентов границы закрыл.
Не вернула? Пляшут и веселятся? Ая яй яй.
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:13
Щоб не було "по Дніпру", то >>>>>
А що - Гнєзділову можна, а мені - ні?
Але будемо всі надіятись, що до того не дійде!
Хоч в будь-якому випадку - синам Будівельника, чоловіку Флер, Песікоту, Василь-Рівне і іншим, які з дивану хочуть воювати ще 100500років до останньої верби - приготуватись/спакувати рюкзаки!
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