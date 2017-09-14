RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10166101671016810169>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:28

  Schmit написав:Виявляється і тут зробили себе разом у 2019.
Краще за всіх, на мою думку, сказав Портніков: "Тому, що супротивник Ізраілю -- не Росія". Тобто, бояться.
M-Audio
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 23.03.11
Подякував: 602 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Що б змінилось в реальності від того думання "до того"?

Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее).

Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.
І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:31

  ЛАД написав:

Ну, машиностроение, возможно, там никому не нужно будет (лишняя конкуренция для Европы), но всё остальное там появилось не просто так, а благодаря наличию соответствующих природных ресурсов, может потребоваться и другим.
Кто это всё будет финансировать, это вопрос. Зависит от того, кому будет принадлежать Донбасс. Для РФ это может оказаться неподъёмной задачей.

Щоб добувати ресурси теж мало самих ресурсів. Потрібні дороги, порти, дешева електрика кваліфіковані дисциплінован руки.
З українського боку явно цього всього на підконтрольній стороні ногайського степу стало менше ніж в довоєнний період.
А європа продовжує схлопуватись.
Не видно в європі тяги до індустріалізації, ці території скоріше вписуються в економіку турції ніж європи)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки

Если не остановить Израиль в Ливане, то завтра он нападет на Прибалтику и Польшу )))) Ахахахааа
dimo_0n
 
Повідомлень: 512
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всем привет снова. Бегло почитал ветку. Что-то тихо. Успих всем анонсирует свое СЗЧ, от души поржал...

Чет мадам Флер где-то в потерях, хотел спросить у нее за Ф-16, которые она так ждала, так ждала.... и как они помогли отстоять Угледар остальные 300+ квадратных миль, которые захватили кацапы за последние 2 месяца
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... -vuhledar/
dimo_0n
 
Повідомлень: 512
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:04

  dimo_0n написав:
  flyman написав:може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки

Если не остановить Израиль в Ливане, то завтра он нападет на Прибалтику и Польшу )))) Ахахахааа

100%
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25127
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:06

Прочитавши сьогоднішні сторінки - нічого нового не дізнався)

А тут бачу і далі глобальні проблеми вирішують))

Ну, не буду заважати))


Краще якийсь психологічний фільм на вечір подивитись...

Що порадите? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6991
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:07

а вот это уже очень интересно...

[i]"Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата"[/i]
https://lb.ua/world/2024/10/02/637780_m ... ailyu.html

возможно в перспективе ООН ждет участь Лиги наций?
Прохожий
 
Повідомлень: 13867
З нами з: 05.06.13
Подякував: 913 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хасидов уже всех Украина вернула обратно?
Израиль же сто процентов границы закрыл.
Не вернула? Пляшут и веселятся? Ая яй яй.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:13

Щоб не було "по Дніпру", то >>>>>

  dimo_0n написав:Успих всем анонсирует свое СЗЧ, от души поржал...
А що - Гнєзділову можна, а мені - ні? :D

Але будемо всі надіятись, що до того не дійде!

Хоч в будь-якому випадку - синам Будівельника, чоловіку Флер, Песікоту, Василь-Рівне і іншим, які з дивану хочуть воювати ще 100500років до останньої верби - приготуватись/спакувати рюкзаки! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6991
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 10166101671016810169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 793351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6894)
02.10.2024 19:21
ПУМБ (5761)
02.10.2024 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.